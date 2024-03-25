Новая угроза на фронте: россияне применяют против ВСУ таинственные боевые дроны (фото)
Беспилотник передали оккупантам еще осенью, однако первые его образцы ВСУ нашли только сейчас. Россияне утверждают, что БПЛА способны лететь на 20 км и устраивать дистанционное минирование.
24 марта на Купянском направлении российско-украинского фронта военными Вооруженных сил Украины был найден неизвестный российский дрон, еще один такой видели через несколько дней на другом направлении. Сообщил об этом и предоставил фото беспилотника в своем Telegram-канале украинский военный и эксперт по радиосвязи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".
Судя по фото, беспилотник довольно большой и имеет необычную конструкцию. Заметны две пары крыльев, меньшая из которых оснащена двумя винтами, направленными во внутреннее пространство между парами крыльев.
16 октября 2023 года губернатор Нижегородской области России Глеб Никитин опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о передаче российским оккупационным войскам в Украине дронов. Приложенные фото содержат изображения беспилотника, похожего на найденные украинскими военными.
По словам губернатора, дрон является разработкой ООО "Регионально-промышленная компания" (РПК) из города Нижний Новгород в России. В его создании участвовали неназванные волонтеры и правительство Нижегородской области РФ. Беспилотник, который называют FPV-дроном, якобы способен выполнять дистанционное минирование и поражать цели в радиусе 20 км.
"Сегодня в зону СВО отправилась первая партия FPV-дронов нижнегородской разработки", — говорится в сообщении.
Пока неизвестно название БПЛА, его характеристики и особенности применения. Также интересным является факт, что с момента передачи до первых известных применений прошло почти полгода.
Как написало российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на агентство "Интерфакс", предприятие ООО "Регионально-промышленная компания" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году. Основным видом деятельности названо производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств. Владельцем и генеральным директором компании является предприниматель Андрей Соколов.
Недавно сообщалось о другом необычном беспилотнике РФ, замеченном на фронте. БПЛА "Пчелка" способен нести FPV-дроны и работать как ретранслятор сигнала от оператора. Из-за этого радиус применения российских дронов-камикадзе ощутимо увеличивается.