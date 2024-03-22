Россияне применяют на фронте БПЛА "Пчелка": несет ретранслятор и сбрасывает FPV-дроны (видео)

Способность переносить другие беспилотники, наличие ретранслятора и двигатель внутреннего сгорания позволяют увеличить дальность использования FPV-дронов.

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Российские оккупанты используют беспилотный летательный аппарат "Пчелка" в Украине в зоне боевых действий возле Бахмута. Об этом сообщает российский Telegram-канал "ZаДроны".

Согласно сообщению, беспилотник может нести меньшие FPV-дроны и служить платформой их запуска в воздух. Также он имеет ретранслятор, который усиливает сигнал между дроном и оператором, что позволяет выпускать их на большие расстояния по сравнению с пуском с поверхности.

Беспилотник имеет гибридную конструкцию, которая сочетает планер и квадрокоптер. Это означает возможность вертикального взлета и приземления. В полете он может передвигаться по принципу самолета. Дрон оснащен двигателем внутреннего сгорания что может упростить восстановление его подвижности в полевых условиях при отсутствии электросети.

Telegram-канал "Русский инженер" добавляет, что на самом деле российские военные используют БПЛА довольно давно, но данные о нем появились только сейчас из-за подтверждения украинской стороны, которая уже заметила БПЛА на фронте.

Недавно сообщалось, что российские разведывательные дроны SuperCam охотятся на Starlink, Patriot и другую военную технику в тылу ВСУ. ВС РФ используют менее заметные дроны, которые позволяют лучше вести разведку в украинском тылу. К тому же они имеют новые средства поиска в радиодиапазоне. Российские беспилотные летательные аппараты SuperCam пришли на смену более заметным дронам и получили лучшее оборудование для поиска техники и средств связи Вооруженных сил Украины, поэтому участились случаи поражения украинской техники далеко от линии фронта.

Также россияне начали использовать на фронте дроны с оптоволоконным кабелем, которой невозможно "глушить" средствами РЭБ. Он способен передавать высококачественное изображение от камеры к оператору, но имеет некоторые ограничения, связанные с передвижением, а также повышенный риск потери. Военные вооруженных сил Украины нашли FPV-дрон с катушкой тонкого провода общей длиной 10 км, конец которого разматывался в воздухе.