Дроны SuperCam охотятся на Starlink и технику ВСУ в тылу: эксперт объяснил подбитые Patriot

ВС РФ используют менее заметные дроны, которые позволяют лучше вести разведку в украинском тылу. К тому же они имеют новые средства поиска в радиодиапазоне.

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Российские беспилотные летательные аппараты SuperCam пришли на смену более заметным дронам и получили лучшее оборудование для поиска техники и средств связи Вооруженных сил Украины, из-за этого участились случаи поражения украинской техники вдали от линии фронта. Об этом рассказал украинский военнослужащий и эксперт по радиосвязи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, российские оккупанты в последнее время изменили тактику применения разведывательных дронов. Вместо более крупных моделей "Орлан" они используют менее заметные БПЛА SuperCam и Zala, которые способны проникать глубоко в тыл ВСУ и которые трудно поразить. Этим можно объяснить подбитые за последнее время образцы западной военной техники, которые обычно не попадали под удар из-за их удаленности от линии соприкосновения.

"Почему только сейчас? На смену большим и заметным "Орланам" пришли "Суперкамы" и "Залы". Они могут незаметно залетать в тылы. Сейчас нечем сбивать БПЛА формата SuperCam, поэтому БПЛА РФ все больше летают по нашим тылам на 40-50 км в глубину. Думаю, все видели видео уничтожения Patriot и трех вертолетов, которые были сняты глубоко в нашем тылу", — рассказывает Бескрестнов.

Сообщение россиян о новых возможностях воздушной разведки Фото: Telegram

К тому же дроны получили технические средства, которые позволяют искать средства связи на земле, которые работают в диапазонах радиоволн 2.4 ГГц и 5.8 ГГц. На этих волнах, в частности, работают терминалы спутниковой связи Starlink.

"То, что с воздуха можно сканировать диапазоны передающих устройств, давно не секрет. Сейчас российские подразделения по линии МО получили "коробочки" для БПЛА, которые умеют это делать", — объясняет эксперт.

Сергей Бескретснов разработал рекомендации для бойцов ВСУ, которые уменьшают риск нахождения средств связи дронами российских оккупантов, а следовательно и вероятность их поражения дальнобойной артиллерией, ударными дронами или ракетами. Однако они не гарантируют стопроцентного спасения.

Если даже роутер "засветится" на позициях, не стоит слишком переживать — "стрелять по всем роутерам подряд никто не будет". Стоит избегать названий сетей, которые откровенно провоцируют россиян. Бескрестнов приводит пример названия ROP_3bat, "к сожалению, я и такое встречал"; Также надо избегать концентрации многих роутеров в одном месте, это провоцирует противника; Серий напоминает, что роутер, даже расположенный ниже уровня поверхности земли, будет замечен с БПЛА, (то есть так их не спрятать); Он советует менять стандартное название сети Starlink; Не стоит подключать к одному роутеру слишком много телефонов или других устройств, и это тоже провоцирует; Не нужно камеры с Wi-Fi вокруг позиций называть по образцу СAMERA1 и подобным образом.

Сергей Бескрестнов отмечает, что среди приоритетов российских оккупантов является борьба с дронами, а именно выявление пультов управления Mavic. Поэтому он советует держать пульт включенным как можно более короткое время.

Ранее Сергей Бескрестнов рассказывал об устойчивости дронов SuperCam к системам радиоэлектронной борьбы. На самом деле по его словам этот БПЛА устойчив не больше, чем другие российские разведывательные дроны.