Дрони SuperCam полюють на Starlink та техніку ЗСУ в тилу: експерт пояснив підбиті Patriot

ЗС РФ використовують менш помітні дрони, які дозволяють краще вести розвідку в українському тилу. До того ж вони мають нові засоби пошуку у радіодіапазоні.

Related video

Російські безпілотні літальні апарати SuperCam прийшли на зміну більш помітним дронам та отримали краще обладнання для пошуку техніки та засобів зв’язку Збройних сил України, через це почастішали випадки ураження української техніки далеко від лінії фронту. Про це розповів український військовослужбовець та експерт з радіозв’язку Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" у своєму Telegram-каналі.

За словами експерта, російські окупанти останнім часом змінили тактику застосування розвідувальних дронів. Замість більших моделей "Орлан" вони використовують менш помітні БПЛА SuperCam та Zala, котрі здатні проникати глибоко в тил ЗСУ і які важко уразити. Цим можна пояснити підбиті за останній час зразки західної військової техніки, які зазвичай не потрапляли під удар через їхню віддаленість від лінії зіткнення.

"Чому тільки зараз? На зміну великим та помітним "Орланам" прийшли "Суперками" та "Зали". Вони можуть непомітно залітати в тили. Зараз нема чим збивати БПЛА формату SuperCam, тому БПЛА РФ все більше літають нашими тилами на 40-50 км у глибину. Думаю, всі бачили відео знищення Patriot та трьох вертольотів, які були зняті глибоко в нашому тилу", — розповідає Бескрестнов.

Повідомлення росіян про нові можливості повітряної розвідки Фото: Telegram

До того ж дрони отримали технічні засоби, яки дозволяють шукати засоби зв’язку на землі, котрі працюють у діапазонах радіохвиль 2.4 ГГц та 5.8 ГГц. На цих хвилях, зокрема, працюють термінали супутникового зв’язку Starlink.

"Те, що з повітря можна сканувати діапазони передавальних пристроїв, давно не таємниця. Наразі російські підрозділи по лінії МО отримали "коробочки" для БПЛА, які вміють це робити", — пояснює експерт.

Сергій Бескретснов розробив рекомендації для бійців ЗСУ, які зменшують ризик знаходження засобів зв’язку дронами російських окупантів, а отже і ймовірність їхнього ураження далекобійною артилерією, ударними дронами або ракетами. Проте вони не гарантують стопроцентного порятунку.

Якщо навіть роутер "засвітиться" на позиціях, не варто надто перейматися — "стріляти по всіх роутерах підряд ніхто не буде". Варто уникати назв мереж, які відверто провокують росіян. Бескрестнов наводить приклад назви ROP_3bat, "на жаль, я й таке зустрічав"; Також треба уникати концентрації багатьох роутерів в одному місці, це провокує супротивника; Серій нагадує, що роутер, навіть розташований нижче рівня поверхні землі, буде помічений з БПЛА, (тобто так їх не сховати); Він радить змінювати стандартну назву мережі Starlink; Не варто під’єднувати до одного роутера надто багато телефонів або інших пристроїв, і це теж провокує; Не потрібно камери з Wi-Fi навколо позицій називати за зразком СAMERA1 і подібним чином.

Сергій Бескрестнов зауважує, що серед пріоритетів російських окупантів є боротьба з дронами, а саме виявлення пультів керування Mavic. Тому він радить тримати пульт увімкнутим якомога коротший час.

Раніше Сергій Бескрестнов розповідав про стійкість дронів SuperCam до систем радіоелектронної боротьби. Насправді за його словами цей БПЛА стійкий не більше, ніж інші російські розвідувальні дрони.