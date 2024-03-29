ВС РФ заявляют о продвижении в Семеновке и уничтожении морского дрона возле Кинбурнской косы, — ISW

По словам аналитиков, российские источники утверждали, что 27 марта ВС РФ продвинулись к автодороге Авдеевка – Новобахмутовка в пределах Семеновки. Но в ISW не обнаружили подтверждений.

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Наступление ВС РФ продолжается. 28 марта позиционные бои продолжались на рубеже Купянск — Сватово — Кременная. Боестолкновения велись северо-восточнее Купянска в районе Синьковки, западнее Кременной в районе Тернов и южнее Кременной в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки. Об этом пишет американский аналитический центр "Институт изучения войны" в сводке от 28 марта.

28 марта позиционные бои продолжались в районе Бахмута, но ни одна из сторон не добилась каких-либо подтвержденных успехов. Позиционные бои наблюдаются в районе Богдановки, Часова Яра, Ивановского и юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Часов Яр на карте

Российские источники утверждали, что 27 марта ВС РФ продвинулись к автодороге О0542 (Авдеевка – Новобахмутовка) в пределах Семеновки, но ISW не обнаружили подтверждений.

Заместитель командира украинской штурмовой бригады сообщил, что российские войска пытаются продвинуться к Семеновке и что в этом районе могут провести ротацию личного состава, ввести в бой новые подразделения. Отмечается, что с недавних пор ВС РФ в этом районе стали использовать бронетехнику, в том числе танки; в боях за Орловку ВС РФ потеряли несколько неустановленных подразделений.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Семеновки, Бердычей, Тоненкого, Невельского и Первомайского.

28 марта российские войска продолжили наступление в районе Старомайорского на границе Донецкой и Запорожской областей, но не продвинулись вперед.

Старомайорское на карте

28 марта позиционные бои продолжились на западе Запорожской области, но без подтвержденных изменений фронта. Бои идут в районе Работино и к северо-западу от Вербового.

Левобережье Херсонской области

28 марта позиционные бои продолжались на левобережье Херсонской области, в том числе в районе Крынок. По данным спикера оперативного командования "Юг" полковника Натальи Гуменюк, российские войска продолжают проводить наступление на левом берегу Херсонской области группами от 10 до 15 человек без поддержки бронетехники. По ее утверждениям, ВС РФ теряют в этом районе от 30 до 40 человек ежедневно.

Российский военкор 28 марта заявил, что российские силы уничтожили украинский военно-морской беспилотник возле Кинбурнской косы в Николаевской области. В ISW не обнаружили подтверждений этому.

Напомним, что российские войска зашли в центр Новомихайловки возле Марьинки.

Также сообщалось, что ISW прогнозируют, что в ходе нового наступления ВС РФ смогут атаковать только в одном направлении. Вместе с тем они могут отвлекать Силы обороны на новые, ранее неактивные участки фронта.