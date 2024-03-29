ВС РФ вошли в центр Новомихайловки возле Марьинки: где еще продолжались бои (карта)

Украинские военные не отступают из Новомихайловки и применяют БПЛА и кассетные боеприпасы. В результате чего продвижение россиян затруднено, рассказали аналитики Института изучения войны.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись вблизи и в Новомихайловке Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 28 марта.

"Российские войска недавно продвинулись к Новомихайловке и вблизи нее", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 27 марта, оккупанты продвинулись в центре Новомихайловки на в полях к северу от города. Российские военные также заявляли о продвижении войск РФ в центр населенного пункта.

Милблогер, связанный с Кремлем, отметил, что ВСУ не отступают из Новомихайловки и применяют беспилотные летательные аппараты и кассетные боеприпасы в этом районе, что значительно усложняет продвижение оккупантов.

Аналитики отметили, что позиционные бои продолжались в районе Георгиевки, Красногоровки, Победы и Новомихайловки.

Новопавловское направление

Ситуация на Новопавловском направлении: данные Генштаба ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, на Новопавловском направлении ВСУ сдерживали оккупантов возле Новомихайловки, Георгиевки и Урожайного. Зато россияне 22 раза пытались прорвать украинскую оборону при поддержке авиации.

Напомним, 25 марта бойцы Госпогранслужбы рассказали, что ВС РФ применяют только до 80 FPV-дронов за полдня возле села Новомихайловка Донецкой области. По их словам, тактика врага — "мясные штурмы".

19 марта стало известно о том, что украинские военные во время штурма захватили оккупантов в плен в районе села Новомихайловка. ВСУ застали противника врасплох на позиции.