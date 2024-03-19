Обошли и зажали на позиции: десантники ВСУ в Новомихайловке захватили в плен россиян

Оккупантов в Донецкой области захватили врасплох и предложили им сдаться. Те подняли руки и оставили позиции.

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В Донецкой области в районе села Новомихайловка бойцы ВСУ пошли на шурм и захватили россиян на позиции в плен. Об этом сообщили в пресс-службе 79 ОДШБр.

Как рассказал десантник Таврической бригады с позывным "Коцик", во время одного из штурмов его группа смогла застать оккупантов буквально врасплох, и у тех не осталось выбора, как сдаться.

"Нас было всего четверо. Тихо обошли пид**в с флангов и зажали на позиции. Предложили сдаться — те и подняли руки. В итоге взяли шестерых пленных", — вспоминает десантник.

Он отметил, что во время штурма важнее всего иметь крепкий характер и быть уверенным в собратьях.

Напомним, что ООН обнародовала отчет о пытках украинских военнопленных в РФ и на оккупированных территориях. Украинских военнопленных в основном перемещали и удерживали в тюрьмах от 9 до 15,5 месяцев.

Ранее сообщалось, что пленный десантник ВСУ дал оккупантам "30 секунд на сборы" и захватил их в плен. Украинский десантник пленил трех россиян и помог ВСУ вернуть утраченную позицию на Марьинском направлении.