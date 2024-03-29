ЗС РФ увійшли до центру Новомихайлівки біля Марʼїнки: де ще тривали бої (карта)

Українські військові не відступають з Новомихайлівки й застосовують БПЛА та касетні боєприпаси. В результаті чого просування росіян ускладнене, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися поблизу та в Новомихайлівці Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 28 березня.

"Російські війська нещодавно просунулися до Новомихайлівки та поблизу неї", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 27 березня, окупанти просунулися в центрі Новомихайлівки у полях на північ від міста. Російські військкори також заявляли про просування військ РФ у центр населеного пункту.

Мілблогер, повʼязаний із Кремлем, зауважив, що ЗСУ не відступають з Новомихайлівки та застосовують безпілотні літальні апарати й касетні боєприпаси в цьому районі, що значно ускладнює просування окупантів.

Аналітики наголосили, що позиційні бої тривали в районі Георгіївки, Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки.

Новопавлівський напрямок

Ситуація на Новопавлівському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Новопавлівському напрямку ЗСУ стримували окупантів біля Новомихайлівки, Георгіївки та Урожайного. Натомість росіяни 22 рази намагалися прорвати українську оборону за підтримки авіації.

Нагадаємо, 25 березня бійці Держприкордонслужби розповіли, що ЗС РФ застосовують тільки до 80 FPV-дронів за пів дня біля села Новомихайлівка Донецької області. За їхніми словами, тактика ворога — "мʼясні штурми".

19 березня стало відомо про те, що українські військові під час штурму захопили окупантів у полон в районі села Новомихайлівка. ЗСУ застали противника зненацька на позиції.