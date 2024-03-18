Дострокова пенсія в Україні: хто може раніше вийти на відпочинок

Якщо у громадянина є можливість достроково вийти на пенсію — йому необхідно подати заяву та відповідні документи до ПФУ.

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Відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" українці можуть вийти на пенсію за віком у 60 років, якщо мають щонайменше 31 рік трудового стажу. Для тих, у кого стаж менше, вік виходу на пенсію збільшується до 63 або 65 років.

Проте деякі українці можуть вийти на пенсію достроково — такі норми закріплено у згаданому законі.

Серед них:

люди з інвалідністю по зору I групи. Але на пенсію вони можуть вийти не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку;

жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, а також матері дітей з інвалідністю;

військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях або отримали інвалідність внаслідок поранення;

дружини або чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули, але є умова — якщо вони не взяли шлюб повторно;

ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконавці інтернаціонального обов'язку;

особи передпенсійного віку, з якими розірвано трудовий договір через їхній стан здоров'я;

особи, які працювали у районах Крайньої Півночі або місцевостях, прирівняних до них;

люди з рідкісними хворобами — хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики та інші.

Які документи потрібно подати для дострокової пенсії

Для подачі заяви на дострокову пенсію до Пенсійного фонду України необхідно представити такі документи:

Заява на отримання дострокової пенсії. Посвідчення особи (оригінал та його копія). Документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи. Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП). Довідка про доходи за період страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.

Крім того, ПФУ має право затребувати такі документи:

Довідка про надбавки до пенсії.

Копія посвідчень, які підтверджують право на пільги.

Свідоцтво про одруження.

Довідка з податкової щодо відсутності доходів (у разі, якщо особа не працює).

Свідоцтво про народження дитини.

Подавати документи потрібно до Пенсійного фонду, при цьому можна зробити це поштою чи за допомогою сайту ПФУ.

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