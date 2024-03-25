"Росіяни вже в хаті, а ми ще в підвалі під ними": бійці ДПСУ про бої за Новомихайлівку (відео)

Окупанти штурмують у три етапи. Спершу заходить "м'ясо", далі йдуть кадрові військові РФ. Бувають випадки, що регулярні війська перевдягаються в український піксель, розповідають прикордонники.

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За село Новомихайлівка на Донеччині тривають активні бої. Окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з населеного пункту. Про тактику ворожих штурмів на цій ділянці фронту розповіли бійці Державної прикордонної служби.

Село Новомихайлівка розташоване в 10 кілометрах від окупованої Мар'їнки. Тут несуть службу бійці ДПСУ та 79-ї бригади ЗСУ.

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Українські захисники розповідають, що ЗС РФ використовують для ударів по українських позиціях тут до 80 FPV-дронів лише до обіду, а потім перестають рахувати. Бійці говорять, що підпускають окупантів на відстань до 100 метрів і знищують тих, кого бачать.

"Спочатку тут було більш-менш безпечно. Далі пішли бої, іноді на відстані 5-10 метрів. Бувало росіяни вже в хаті, а ми ще в підвалі під ними", — розповідає прикордонник Дмитро.

Тактика окупантів, говорять бійці, така сама, як і всюди — "м'ясні штурми". Буває навіть таке, що відправляють одну людину з рацією без броні і без каски. Вона ховається і слухає та передає все, про що говорять українські захисники, а також вираховує позиції Сил оборони.

"Перші два дні вони кидають своє, як я кажу, "м'ясо" — зеків, хворих. Було три типи штурмовиків — без нічого, білі пов'язки, зелені пов'язки. Вони ще перевдягаються в нашу форму. Наші пов'язки клеять і ідуть до нас, наче свої говорять. Це з правого боку таке зафіксоване. "М'ясо" визначає наші позиції. Потім заходили кадровики, давали нам "прикурячки", але ми були в більш вигідній позиції", — розповідає прикордонник "Чорний".

Бійці кажуть, що окупанти часто йдуть на штурм з важкою технікою — танками, БТРами. Натомість українські захисники перебувають лише в обороні. Прикордонники налагодили тісний зв'язок з бійцями 79-ї бригади — прикривають одне одного у разі потреби.

"Мені дуже подобається, як працюють оператори дронів 79-ї бригади. Красиво", — хвалить колег прикордонник Дмитро.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ випадково пробрався на позиції РФ замінованим полем. Військовий з позивним "Гайка" вирішив провести розвідку позицій противника поблизу Роботиного. Він тривалий час блукав і врешті збився з орієнтирів.

Раніше повідомлялося, що бійці ДПСУ дроном врятували пораненого побратима. Він не міг самостійно пересуватися, а евакуювати його не могли, оскільки ворожі позиції перебували в сотні метрів.