"Россияне уже в доме, а мы еще в подвале под ними": бойцы ГПСУ о боях за Новомихайловку (видео)

Оккупанты штурмуют в три этапа. Сначала заходит "мясо", дальше идут кадровые военные РФ. Бывают случаи, что регулярные войска переодеваются в украинский пиксель, рассказывают пограничники.

Related video

За село Новомихайловка в Донецкой области продолжаются активные бои. Оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны из населенного пункта. О тактике вражеских штурмов на этом участке фронта рассказали бойцы Государственной пограничной службы.

Село Новомихайловка расположено в 10 километрах от оккупированной Марьинки. Здесь несут службу бойцы ГПСУ и 79-й бригады ВСУ.

Важно

Обошли и зажали на позиции: десантники ВСУ в Новомихайловке захватили в плен россиян

Украинские защитники рассказывают, что ВС РФ используют для ударов по украинским позициям здесь до 80 FPV-дронов только до обеда, а потом перестают считать. Бойцы говорят, что подпускают оккупантов на расстояние до 100 метров и уничтожают тех, кого видят.

"Сначала здесь было более-менее безопасно. Дальше пошли бои, иногда на расстоянии 5-10 метров. Бывало россияне уже в доме, а мы еще в подвале под ними", — рассказывает пограничник Дмитрий.

Тактика оккупантов, говорят бойцы, такая же, как и везде — "мясные штурмы". Бывает даже такое, что отправляют одного человека с рацией без брони и без каски. Он прячется и слушает и передает все, о чем говорят украинские защитники, а также вычисляет позиции Сил обороны.

"Первые два дня они бросают свое, как я говорю, "мясо" — зеков, больных. Было три типа штурмовиков — без ничего, белые повязки, зеленые повязки. Они еще переодеваются в нашу форму. Наши повязки клеят и идут к нам, как свои говорят... Это было по правую сторону такое зафиксировано. "Мясо" определяет наши позиции. Потом заходили кадровики, давали нам "прикуривания", но мы были в более выгодной позиции", — рассказывает пограничник "Черный".

Бойцы говорят, что оккупанты часто идут на штурм с тяжелой техникой — танками, БТРами. Зато украинские защитники находятся только в обороне. Пограничники наладили тесную связь с бойцами 79-й бригады — прикрывают друг друга в случае необходимости.

"Мне очень нравится, как работают операторы дронов 79-й бригады. Красиво", — хвалит коллег пограничник Дмитрий.

Напомним, что боец ВСУ случайно пробрался на позиции РФ по заминированному полю. Военный с позывным "Гайка" решил провести разведку позиций противника вблизи Роботино. Он долгое время блуждал и в конце сбился с ориентиров.

Ранее сообщалось, что бойцы ГПСУ дроном спасли раненого собрата. Он не мог самостоятельно передвигаться, а эвакуировать его не могли, поскольку вражеские позиции находились в сотне метров.