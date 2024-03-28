"Уйти от небесной кары не получится": ВСУ уничтожили взвод пехоты РФ еще до начала боя (видео)

По словам украинских защитников, захватчики были ликвидированы за 2 часа в районе Новомихайловки Донецкой области.

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Украинские бойцы из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады при помощи беспилотников ликвидировали взвод российской армии еще до начала боя. Об этом сообщили в Telegram-канале бригады.

На кадрах видно, как дроны 79-й бригады атаковали личный состав ВС РФ.

"Российские войска несут бешеные потери во время ежедневных штурмов позиций 79-ки в районе Новомихайловки. Вражескую пехоту косит артиллерия, а за тех, кому удается уцелеть, берутся наши операторы дронов и уйти от небесной кары не получится", — пишут военые.

Как сообщили бойцы, российские оккупанты пытались организовать штурм позиций украинских защитников, но их оперативно обнаружило подразделение аэроразведки.

29 окупантов были уничтожены за 2 часа до боя в районе Новомихайловки Донецкой области.

Напомним, 19 марта на направлении Терны–Ямполовка украинские операторы дронов уничтожили 9 единиц российской бронетехники и несколько отделений пехоты.

Военный эксперт Алексей Гетьман 10 марта рассказал, что ВС РФ исчерпали половину запасов бронетехники, которые они имели перед полномасштабной войной против Украины. По его мнению, Россия сейчас не способна производить танки и бронированную технику в тех количествах, как в довоенный период.