ВСУ уничтожают российской техники втрое больше, чем РФ может производить, — эксперт (видео)

По словам военного эксперта Гетьмана, ВСУ вполне способны отражать атаки российских оккупантов. Больших возможностей подтягивать на линию фронта из запасов тяжелой техники россияне не имеют.

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Вооруженные силы Российской Федерации исчерпали половину запасов бронированной техники, которые они имели в начале полномасштабной войны против Украины. Сейчас РФ не может производить танки и бронированную технику в тех количествах, как в довоенный период. С каждым днем количество уничтоженной российской техники Силами обороны Украины постоянно растет. Об этом 10 марта сообщил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, из 3000 танков стратегического запаса они уже половину использовали. Больших возможностей что-то подтягивать на линию фронта из запасов они не имеют.

"На данный момент в России могут производить примерно 20 танков в месяц и столько же бронированных машин. Мы понимаем сколько. То есть примерно 200-250 единиц в год. Со складов в месяц россияне могут снимать 40-50 единиц техники. Половину техники со складов РФ уже исчерпала. Если посмотреть на сводки Генерального штаба ВСУ по количеству уничтоженной российской техники, то мы уничтожаем примерно втрое больше, чем Россия в состоянии производить. Этот дефицит военной техники у РФ будет только расти, пополнять его нечем", — отметил Алексей Гетьман.

Эксперт отметил, что Вооруженные силы Украины вполне способны отражать атаки российских оккупантов, чье количество превышает нашу тысячу раз.

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Кроме того, 10 марта Фокус писал о том, что наступательный импульс ВС РФ на отдельных направлениях угасает. По словам эксперта Игоря Романенко, для наступления по всему фронту у россиян уже не хватает сил. Противник перебрасывает резервы для попытки взять город Угледар.