9 единиц техники и два отделения пехоты: ВС РФ понесли потери возле Тернов, — офицер

По словам военнослужащего, вражеский экипаж двух БМП увидел, что дела складываются не очень, и скрылся, даже не выехав на точку выгрузки пехоты.

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Накануне утром, 19 марта, в направлении Терны – Ямполовка украинские операторы дронов уничтожили 9 единиц российской бронетехники и несколько отделений пехоты. Об этом сообщается в Telegram-канале "Говорять Снайпер".

"Вечером по сценарию "сон FPV-вишника" зажарили десант вместе с танком и БМП. Два БМП увидели, что дела идут хр***во и скрылись, даже не выехав на точку выгрузки пехоты", — говорится в публикации.

Положение в районе Тернов и Ямполовки

"На Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск", — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Напомним, что российские войска продвинулись к Первомайской плотине и заявили о захвате Орловки. Американские аналитики сообщили, что, согласно источникам РФ, ВСУ провели разведку боем рядом с российскими позициями к северу от Авдеевки. Согласно геолоцированным кадрам, оккупационная группировка продвинулись к Первомайской плотине.

Также сообщалось, что, по данным источников Фокуса, дроны ГУР провели атаки на российский аэродром "Энгельс". Ночная атака на стратегический объект российских войск оказалась результативной. Последствия удара уточняются.

В свою очередь, Косово впервые предоставит военную помощь Украине. ВСУ передадут две партии помощи, первая из которых поступит на следующей неделе.