Сбивают по меньшей мере 80%. Как украинская ПВО борется с увеличением числа дронов РФ

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Применение дронов-камикадзе Shahed-131/136.

По состоянию на 18 марта российские оккупанты применили 331 дрон-камикадзе Shahed-131/136, из которых было сбито 269.

Напомню, что за февраль российские оккупанты применили по Украине 356 Shahed-131/136. Самый многочисленный пуск за прошлый месяц был осуществлен в ночь на 11 февраля — 45 дронов-камикадзе.

Таким образом, очевидно, что март станет более интенсивным по применению Shahed-131/136, чем февраль и январь 2024 года. Кроме того, он будет более интенсивным, чем май 2023 года, когда было применено 406 Shahed-131/136.

С другой стороны, превысят ли РОВ показатель сентября 2023 года — 504 и декабря — 625, сложно сказать.

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Также стоит отметить, что показатель уничтожения Shahed-131/136 напрямую зависит от того региона, где осуществляется перехват. РОВ стараются выбирать максимально сложные маршруты полета для перехвата мобильными группами, а в крупных городах, таких как Одесса, прикрываются кварталами с многоэтажной застройкой.

С другой стороны, показатель уничтожения дронов-камикадзе не опускается ниже 80%, что достаточно высокий показатель столь сложных условий противодействия столь массовому средству поражения. Также отмечается возрастающая роль РЭБ в вопросах перехвата Shahed-131/136. В частности, вчера из 22 дронов-камикадзе по меньшей мере 4 были "посажены" средствами РЭБ без детонации БЧ.

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