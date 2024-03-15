Надо ли гражданских направлять на сбивание "Шахедов" и спасет ли ротация от мобилизации, — Дикий (видео)

Ротация решает проблему только на ближайшие пару месяцев, за которые надо полноценно начать процесс мобилизации. Мобильные группы ПВО по борьбе с дронами-камикадзе можно усилить за счет гражданских, считает ветеран АТО Евгений Дикий.

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Новости, что на фронте наконец проводится ротация, являются оптимистичными, но это не результат ревизии ВСУ. Поиск тех, "кто еще не был на фронте, а находился в тыловых частях" не сможет полноценно заменить мобилизацию. Об этом в интервью Фокусу заметил ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, сейчас ротация проводится за счет тех, кто имел время отдохнуть или находился на так называемом "отдыхе" в Черниговской области. А там такая же война, просто ее интенсивность значительно меньше, чем, например, под Авдеевкой, говорит ветеран АТО.

"Ревизия незадействованных в ВСУ — попытаться избежать непопулярной массовой мобилизации, однако это не покроет реальных потребностей армии в 500 тысяч, — отмечает Дикий, — Однако это уже неплохо, ведь бойцы "на нуле" всегда знали, что есть те пару тысяч, которые каким-то не всегда законным образом попали к тыловикам, хотя должны были бы быть вместе с ними в одном окопе".

А еще Евгения Дикого волнует информация, которую он слышал, о том, что планируется уменьшить количество мобильных групп по борьбе с "Шахедами" на 30% и отправить этих людей на фронт. Он говорит, что, в принципе, так можно было бы сделать, но, кто же будет сбивать тогда дроны-камикадзе, чтобы защитить города Украины?

"Функцию встречи "Шахедов", как по мне, в таком случае можно было бы переложить на гражданских, — отмечает Дикий, — Думаю, что многие согласятся заменить это мобилизацией. А на патрулирование с мобильной ПВО можно даже найти время и после работы".

По словам военного эксперта, ротация в первую очередь крайне нужна тем бойцам, которые неадекватно долгий срок находятся "на нуле". Например, это 101 бригада "Свободовцев", которых только что недавно вывели из-под Авдеевки, а они провели там два года без ротаций. Но заменили бойцов на тех, кто имел возможность немного отдохнуть в тылу. В условном тылу, на Черниговщине, где действуют российские ДРГ.

Подобная ротация решает проблему только на ближайшие пару месяцев, отмечает ветеран АТО. Ну а дальше они тоже устанут и тоже понесут потери, то есть нужно привлекать именно новобранцев, которых до этого в ВСУ не было. Эта ротация дает украинскому тылу время на то, чтобы наконец принять закон о мобилизации и нормально ее организовать, иначе ротация окажется просто бесполезной.

Напомним, 7 марта военный, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что сейчас мобилизационный резерв ВСУ составляет примерно пять миллионов человек. По его словам, из 400 опрошенных мужчин 40% заявили о неготовности идти в армию.