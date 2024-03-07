В ВСУ знают, сколько военнообязанных действительно готовы пойти воевать, — военный (видео)

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отметил, что сейчас происходит незаметная для посторонних ротация истощенных подразделений и проводится их слаживание с пополнением.

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Сейчас мобилизационный резерв Вооруженных сил Украины, по подсчетам командования, составляет около 5 миллионов человек. Действительно готовы идти на фронт, по данным соцопроса на сайте Texty.org.ua, почти 2,5 миллиона человек. Такие цифры прокомментировал 7 марта в эфире телемарафона "Єдині новини" военный, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Учитывая то, что онлайн было опрошено 400 мужчин, из которых 48% заявили о своей неготовности идти в армию, а почти 35% согласились стать в ряды Вооруженных сил, Тимочко считает, что практически 50% военнообязанных готовы воспринять вопрос мобилизации как процесс, на который они согласятся.

"На самом деле это та золотая середина, о которой мы говорим, учитывая то, что у нас безумно поработала российская пропаганда, несмотря на то, что у нас уже большое количество людей служит. Если рассчитывать, что мобилизационный ресурс у нас в Украине около 5 миллионов, и миллион уже пошел служить, то мы можем говорить, что из тех, кто остался, это на самом деле готовых так или иначе нести военную службу — более 2,5 миллиона. Пусть даже два миллиона", — подчеркнул Тимочко.

Он отметил, что это, между прочим, ответ тем, кто очень кричал и орал, что мобилизовать 500 тысяч — это катастрофа для Украины.

В эфире Тимочко рассказал, что сейчас происходит незаметная для посторонних ротация истощенных подразделений, проводится их слаживание с новым пополнением, налажен отдых с последующим доукомплектованием войск.

"Но отвод бригады — это лишь вершина айсберга. Подразделения нужно разместить, защитить системами ПВО и тому подобное. То есть это огромный объем работы, которой предшествует так же масштабная работа структур, занимающихся этим. Хорошо, что сейчас командование умеет смотреть вперед", — отметил военный.

И добавил, что здесь также очень нужна помощь наших союзников, которые могут принять эти подразделения на ротацию, предоставят возможность вывести из-под угрозы ракетных ударов, разгрузить логистику.

"И это на самом деле достаточно минимизирует возможные угрозы", — подчеркнул Тимочко.

Мобилизация в Украине

19 декабря Владимир Зеленский во время большой итоговой пресс-конференции сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

30 января правительство зарегистрировало в Верховной Раде новую редакцию законопроекта о мобилизации. Среди нововведений — снижение призывного возраста до 25 лет, установление сроков для демобилизации — 36 месяцев, введение добровольной мобилизации для осужденных, ограничения для уклонистов, запрет занимать должности на госслужбе без военной подготовки и т.д.

7 февраля депутаты Верховной Рады поддержали законопроект в первом чтении, но внесли туда 4195 поправок.

Напомним, в марте некоторым военнообязанным гражданам могут повторно вручить повестку о вызове в ТЦК. Это может произойти в пяти случаях.

Ранее представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что основным способом комплектования армии является мобилизации. По его словам, только рекрутингом невозможно покрыть потребности ВСУ.

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Данные в ТЦК, ограничения уклонистов и демобилизация: в Раде рассказали о мобилизационных изменениях

Напомним, народный депутат и член профильного комитета Федор Вениславский пояснил, что право на отсрочку от мобилизации будут иметь только те соискатели высшего образования, которые получают его в последовательном формате, а также аспиранты контрактной формы.

Также в Украине введут электронный кабинет для военнообязанных, призывников и военнослужащих.