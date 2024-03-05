Рекрутинга недостаточно: мобилизация остается основным способом комплектации ВСУ, – ТЦК

По словам представителя Полтавского ТЦК Романа Истомина, набор в армию людей с высоким уровнем мотивации, которые "четко знают, чего они хотят" — прерогатива мирного времени.

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Мобилизация остается основным способом комплектования Вооруженных сил Украины во время военного положения, так в условиях войны невозможно покрыть потребности армии только за счет рекрутинга. Об этом сказал представитель Полтавского территориального центра комплектации и соцподдержки (ТЦК) Роман Истомин в интервью "Телеграфу".

Истомин отметил, что рекрутинг – это процесс отбора кандидатов на военную службу по контракту. Он проводится среди граждан с высоким уровнем мотивации, которые "четко знают, чего они хотят".

Представитель ТЦК указал на то, что чаще всего контракт подписывают люди, желающие стать профессиональными военнослужащими. Пори этом он подчеркнул, что подобный способ комплектации армии – прерогатива мирного времени.

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По словам Истомина, в военное время армия не может покрыть свои потребности только за счет рекрутов. Он отметил, что контрактная служба имеет возрастные рамки от 18 до 45 лет, в то время как мобилизации подлежат граждане в возрасте от 27 до 60 лет.

"Никакого скепсиса, есть только реалии сегодняшнего времени", — сказал Истомин о рекрутинге.

Как отмечает представитель ТЦК, на сегодняшний день рекруты и мобилизованные служат вместе. По его словам, разницы в плане требований к ним от командира нет.

Напомним, руководитель Кременчугского РТЦК Мирослав Волков рассказал, как часто мужчинам нужно проходить ВВК. Он отметил, что согласно приказу №402, военнообязанные граждане в мирное время должны проходить ВЛК раз в пять лет, однако в этот приказ была внесена правка, согласно которой проходить ВВК нужно ежегодно.

Мирослав Волков также отметил, что во время действия военного положения и всеобщей мобилизации призвать в Вооруженные силы Украины могут ограниченно годных мужчин, однако их направляют для прохождения службы в тыловые подразделения.