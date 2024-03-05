Рекрутингу недостатньо: мобілізація залишається основним способом комплектації ЗСУ, — ТЦК

За словами представника Полтавського ТЦК Романа Істоміна, набір в армію лише людей із високим рівнем мотивації, які "чітко знають, чого вони хочуть", — прерогатива мирного часу.

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Мобілізація залишається основним способом комплектування Збройних сил України під час воєнного стану, тому що в умовах війни неможливо покрити потреби армії тільки за рахунок рекрутингу. Про це сказав представник Полтавського територіального центру комплектації та соцпідтримки (ТЦК) Роман Істомін в інтерв'ю "Телеграфу".

Істомін зазначив, що рекрутинг — це процес відбору кандидатів на військову службу за контрактом. Він проводиться серед громадян із високим рівнем мотивації, які "чітко знають, чого вони хочуть".

Представник ТЦК вказав на те, що найчастіше контракт підписують люди, які бажають стати професійними військовослужбовцями. Водночас він підкреслив, що подібний спосіб комплектації армії — прерогатива мирного часу.

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За словами Істоміна, у воєнний час армія не може покрити свої потреби тільки за рахунок рекрутів. Він зазначив, що контрактна служба має вікові межі від 18 до 45 років, тоді як мобілізації підлягають громадяни віком від 27 до 60 років.

"Ніякого скепсису, є тільки реалії сьогоднішнього часу", — сказав Істомін про рекрутинг.

Як зазначає представник ТЦК, на сьогодні рекрути й мобілізовані служать разом. За його словами, різниці в плані вимог до них від командира немає.

Нагадаємо, керівник Кременчуцького РТЦК Мирослав Волков розповів, як часто чоловікам потрібно проходити ВЛК. Він зазначив, що, згідно з наказом №402, військовозобов'язані громадяни в мирний час мають проходити ВЛК раз на п'ять років, однак до цього наказу внесли правку, згідно з якою проходити ВЛК треба щорічно.

Мирослав Волков також наголосив, що під час дії воєнного стану та загальної мобілізації призвати до Збройних сил України можуть обмежено придатних чоловіків, однак їх скеровують для проходження служби в тилові підрозділи.