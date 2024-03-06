Мобилизация в Украине: кому из мужчин повторно вручат повестку в марте

После любых изменений военнообязанным мужчинам нужно уточнять военно-учетные данные в ТЦК в течение семи дней. Кроме этого, это должно происходить не реже, чем раз в пять лет.

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Некоторым военнообязанным гражданам могут повторно вручить повестки для уточнения учетных данных в ТЦК и СП. В частности, это может произойти в пяти случаях. Об этом сообщило издание NV.

Журналисты отметили, что представители ТЦК могут повторно вручить повестку лицу, которое ВВК признала непригодным или ограниченно годным к службе. Это происходит для уточнения учетных данных.

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Военнообязанные мужчины должны уточнять учетные данные в течение семи дней после любых изменений и не реже, чем раз в пять лет. Тогда как решение ВВК по состоянию здоровья мужчины действительно в течение года. Также существуют различные виды отсрочек, которые предоставляют на определенный срок.

Кому повторно могут вручить повестку

Сотрудники ТЦК и СП могут повторно вручить повестку:

если лицо проходило ВВК более года назад;

для проверки учетных данных;

для проверки данных о бронировании;

для проверки обстоятельств относительно отсрочки;

для мобилизации.

Кто может вручать повестки

По словам юриста Марии Звягинцевой, вручить повестки могут уполномоченные лица, а именно:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, если получили соответствующее распоряжение ТЦК;

руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по распоряжению ТЦК;

руководители учебных заведений в случае распоряжения ТЦК;

уполномоченные представители ТЦК.

Напомним, некоторые категории мужчин могут получить отсрочку от мобилизации. Для этого нужно попасть в одну из пяти категорий.

Ранее спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин рассказал, что пока нет информации относительно того, будут ли сверки военно-учетных данных через "Дію" в случае принятия законопроекта. По его словам, в документ внесли более четырех тысяч правок.