Мобилизация в Украине: в ТЦК ответили, будут ли обновлять военно-учетные данные через "Дію"

По словам спикера Полтавского областного территориального центра комплектования Романа Истомина, нужно сначала дождаться момента, пока народные депутаты обсудят все правки и проголосуют за законопроект №10449.

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Народные депутаты Верховной Рады продолжают обсуждать законопроект о мобилизации №10449 и вскоре могут проголосовать за него в целом. Один из пунктов касался того, чтобы попытаться внедрить электронное обновление военно-учетных данных через "Дію". Спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин в интервью "Телеграф" высказался по этому поводу.

По его словам, он не хотел бы говорить по этому поводу до момента, пока новый закон не будет принят. Депутаты внесли более четырех тысяч правок, поэтому рано говорить о том, что будет утверждено, а что они отвергнут. Соответственно, нет информации о сверке данных через "Дiю".

"В Украине еще с 2019 года вводится электронная база данных для хранения информации относительно призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Проделана большая работа, но еще не все данные оцифрованы, некоторые хранятся в бумажном виде. Но какой в этом смысл, если гражданин предоставил свой адрес пять лет назад и после этого уехал в другой город или вообще за границу и не стал на воинский учет? Сколько ни вноси эти данные в электронную базу, они будут недостоверные", — заявил Роман Истомин.

Отдельно он добавил, что если бы проблема военнообязанных граждан была только в страхе посещения ТЦК и СП, они бы выбрали для себя вариант рекрутинга. Сейчас многие бригады рекламируют себя при помощи социальных сетей или других площадок, поэтому записаться очень просто.

"Наша цель – укомплектованная боеспособная украинская армия. И для нас не приниципиально, каким образом будут комплектоваться ВСУ — по контракту или по мобилизации", — подытожил Роман Истомин.

Напомним, в этом же интервью представитель ТЦК и СП рассказал, можно ли считать мобилизацию в Украине провальной. По словам Романа Истомина, критического уменьшения призванных граждан не наблюдается, однако процессы происходят не с той динамикой, которую хотелось бы увидеть.