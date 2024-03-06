Мобілізація в Україні: кому з чоловіків повторно вручать повістку в березні

Після будь-яких змін військовозобов'язаним чоловікам потрібно уточнювати військово-облікові дані в ТЦК протягом семи днів. Крім цього, це повинно відбуватися не рідше, ніж раз на п'ять років.

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Деяким військовозобов'язаним громадянам можуть повторно вручити повістки для уточнення облікових даних у ТЦК та СП. Зокрема, це може відбутися у п'яти випадках. Про це повідомило видання NV.

Журналісти зауважили, що представники ТЦК можуть повторно вручити повістку особі, яку ВЛК визнала непридатною або обмежено придатною до служби. Це відбувається для уточнення облікових даних.

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Військовозобов'язані чоловіки повинні уточнювати облікові дані протягом семи днів після будь-яких змін та не рідше, ніж раз на п'ять років. Тоді як рішення ВЛК щодо стану здоров'я чоловіка дійсне протягом року. Також існують різні види відстрочок, які надають на певний термін.

Кому повторно можуть вручити повістку

Співробітники ТЦК та СП можуть повторно вручити повістку:

якщо особа проходила ВЛК понад рік тому;

для перевірки облікових даних;

для перевірки даних про бронювання;

для перевірки обставин щодо відстрочки;

для мобілізації.

Хто може вручати повістки

За словами юристки Марії Звягінцевої, вручити повістки можуть уповноважені особи, а саме:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, якщо отримали відповідне розпорядження ТЦК;

керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за розпорядженням ТЦК;

керівники навчальних закладів у разі розпорядження ТЦК;

уповноважені представники ТЦК.

Нагадаємо, деякі категорії чоловіків можуть отримати відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно потрапити в одну з п'яти категорій.

Раніше спікер Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін розповів, що поки немає інформації щодо того, чи звірки військово-облікових даних через "Дію" в разі прийняття законопроєкту. З його слів, до документа внесли понад чотири тисячі правок.