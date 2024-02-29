Демобилизация и отсрочка: в Раде рассмотрели правки к законопроекту о мобилизации

По словам секретаря Комитета Романа Костенко, аспирантам-контрактникам оставили отсрочку, определили сроки прохождения БВП, обсудили демобилизацию, а также уточнение военнообязанными данных в ТЦК.

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 29 февраля закончил рассмотрение всех правок к законопроекту о мобилизации. Всего они были разделены на 16 блоков. Об этом рассказал полковник Службы безопасности Украины, секретарь Комитета Роман Костенко в комментарии "Укринформу".

По его словам, ключевыми темами для обсуждения на сегодняшнем заседании были вопросы отмены отсрочки обучающихся на контрактной форме аспирантов, выполнения военно-транспортной обязанности, основания увольнения с военной службы, а также заключительные и переходные положения законопроекта.

Законопроект о мобилизации: отсрочка и сроки прохождения БВП

Он также отметил, что члены комитета решили сохранить аспирантам контрактной формы обучения отсрочку от мобилизации.

Кроме того, по словам Костенко, отдельным блоком была рассмотрена базовая военная служба и решена ее сроки. В мирное время было решено установить срок в пять месяцев. Первые три месяца осуществляется базовая общевойсковая подготовка, а остальные два месяца – профессиональная подготовка. Во время действия военного положения – до трех месяцев.

Законопроект о мобилизации: что решили в ВР по поводу увольнения с военной службы

Также Костенко сказал, что во время заседания были рассмотрены некоторые вопросы блока "Увольнения с военной службы".

"Из основного – все члены комитета понимают, что 36 месяцев службы на фронте и 36 месяцев в тылу – совсем разные. Обсудили и предложенные мной в законопроекте о мотивации военной службы №11012 сроки увольнения с военной службы во время действия военного положения: в случае непрерывной службы во время действия военного положения – 36 месяцев или 18 месяцев непрерывной службы во время действия военного положения, из которых не менее 12 месяцев — выполняя боевые приказы Мы с коллегами не согласны, что увольнение военнослужащих будет определяться сроками в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандующего", – добавил Костенко.

Политик также подчеркнул, что вопросы еще будут рассматриваться с конкретными правками, предварительно во время заседания в закрытом режиме. Будут также обсуждаться проблемные моменты. Кроме того, в закрытом формате планируется обсудить вопрос о ротации, отсутствующей в проекте закона о мобилизации.

Законопроект о мобилизации: воинский учет и уточнение данных

По словам чиновника, члены Комитета пришли к согласию относительно заключительных и переходных положений, согласно которым граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования этого закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты при ее наличии и другие военно-учетные данные. Если военнообязанный находится на территории Украины — ему самому нужно явиться в ТЦК и СП по месту военного учета или по месту проживания. Также можно прийти в Центр предоставления административных услуг для уточнения данных.

Если же военнообязанный находится за границей, как сказал Костенко, то он сможет уточнить данные путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту нахождения на военном учете. Также можно воспользоваться электронным кабинетом призывника независимо от места пребывания.

"Также согласились, что подлежат пересмотру на пригодность к военной службе граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2022 впервые установлена ​​инвалидность ІІ и ІІІ групп", — отметил он.

Кроме того, по словам Костенко, на заседании проголосовали за запрет распоряжаться транспортными средствами, состоящими на военном учете в ТЦК и СП.

Напомним, что военнослужащий "Волков Да Винчи" рассказал, какая нужна мобилизация. Боевой медик Дмитрий Козятинский считает, что воевать должны все украинцы. Он согласен с уменьшением мобилизационного возраста. По его словам, это надо было сделать давно.