Демобілізація та відтермінування: у Раді розглянули правки до законопроєкту про мобілізацію

За словами секретаря Комітету Романа Костенка, аспірантам-контрактникам залишили відстрочку, визначили терміни проходження БВП, обговорили демобілізацію, а також уточнення військовозобов'язаними даних у ТЦК.

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Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки 29 лютого закінчив розгляд усіх правок до законопроєкту про мобілізацію. Загалом вони були розділені на 16 блоків. Про це розповів полковник Служби безпеки України, секретар Комітету Роман Костенко в коментарі "Укрінформу".

За його словами, ключовими темами для обговорення на сьогоднішньому засіданні були питання скасування відстрочки аспірантів, які навчаються за контрактною формою, виконання військово-транспортного обов'язку, підстави звільнення з військової служби, а також прикінцеві та перехідні положення законопроєкту.

Законопроєкт про мобілізацію: відтермінування та строки проходження БВП

Він також зазначив, що члени комітету вирішили зберегти аспірантам контрактної форми навчання відстрочку від мобілізації.

Крім того, за словами Костенка, окремим блоком було розглянуто базову військову службу та вирішено її терміни. У мирний час було вирішено встановити термін у п'ять місяців. Перші три місяці здійснюється базова загальновійськова підготовка, а решта два місяці — професійна підготовка. Під час дії воєнного стану — до трьох місяців.

Законопроєкт про мобілізацію: що вирішили у ВР щодо звільнення з військової служби

Також Костенко сказав, що під час засідання було розглянуто деякі питання блоку "Звільнення з військової служби".

"З основного — всі члени комітету розуміють, що 36 місяців служби на фронті й 36 місяців у тилу — зовсім різні. Обговорили і запропоновані мною в законопроєкті про мотивацію військової служби №11012 строки звільнення з військової служби під час дії воєнного стану: у разі безперервної служби під час дії воєнного стану — 36 місяців або 18 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану, з яких щонайменше 12 місяців — виконуючи бойові накази. Ми з колегами не погоджуємось, що звільнення військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення Ставки Верховного Головнокомандувача", — додав Костенко.

Політик також наголосив, що питання ще будуть розглядатися з конкретними правками, попередньо під час засідання в закритому режимі. Будуть також обговорюватися проблемні моменти. Крім того, у закритому форматі планують обговорити питання про ротацію, яка відсутня в проєкті закону про мобілізацію.

Законопроєкт про мобілізацію: військовий облік та уточнення даних

За словами посадовця, члени Комітету дійшли згоди щодо прикінцевих та перехідних положень, згідно з якими громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів із дня опублікування цього закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти за її наявності та інші військово-облікові дані. Якщо військовозобов'язаний перебуває на території України — йому самому потрібно з'явитися до ТЦК і СП за місцем військового обліку або за місцем проживання. Також можна прийти до Центру надання адміністративних послуг для уточнення даних.

Якщо ж військовозобов'язаний перебуває за кордоном, як сказав Костенко, то він зможе уточнити дані шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, зазначених на офіційному сайті територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку. Також можна скористатися електронним кабінетом призовника незалежно від місця перебування.

"Також погодилися, що підлягають перегляду на придатність до військової служби громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп", — зазначив він.

Крім того, за словами Костенка, на засіданні проголосували за заборону розпоряджатися транспортними засобами, які перебувають на військовому обліку в ТЦК і СП.

Нагадаємо, що військовослужбовець "Вовків Да Вінчі" розповів, яка потрібна мобілізація. Бойовий медик Дмитро Козятинський вважає, що воювати мають усі українці. Він згоден зі зменшенням мобілізаційного віку. За його словами, це треба було зробити давно.