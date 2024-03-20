9 одиниць техніки і два відділення піхоти: ЗС РФ зазнали втрат біля Тернів, — офіцер

За словами військовослужбовця, ворожий екіпаж двох БМП побачив, що справи складаються не дуже, і зник, навіть не виїхавши на точку вивантаження піхоти.

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Напередодні вранці, 19 березня, у напрямку Терни — Ямполівка українські оператори дронів знищили 9 одиниць російської бронетехніки та кілька відділень піхоти. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Говорять Снайпер".

"Увечері за сценарієм "сон FPV-вішника" засмажили десант разом із танком і БМП. Два БМП побачили, що справи йдуть хр***во і втекли, навіть не виїхавши на точку вивантаження піхоти", — йдеться в публікації.

Становище в районі Тернів і Ямполівки

"На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що російські війська просунулися до греблі в Первомайську й заявили про захоплення Орлівки. Американські аналітики повідомили, що, згідно з джерелами РФ, ЗСУ провели розвідку боєм поруч із російськими позиціями на північ від Авдіївки. Згідно з геолокованими кадрами, окупаційне угруповання просунулося до Первомайської греблі.

Також повідомлялося, що, за даними джерел Фокусу, дрони ГУР провели атаки на російський аеродром "Енгельс". Нічна атака на стратегічний об'єкт російських військ виявилася результативною. Наслідки удару уточнюються.

Зі свого боку, Косово вперше надасть військову допомогу Україні. ЗСУ передадуть дві партії допомоги, перша з яких надійде наступного тижня.