Дроны ГУР атаковали российский аэродром "Энгельс", — источники Фокуса

Собеседники Фокуса подтверждают, что ночная атака на стратегический объект РФ была результативной. Сейчас уточняются последствия ударов БПЛА.

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Главное управление разведки Минобороны Украины причастно к сегодняшней утренней атаке по российскому Энгельсу, где находится военный аэродром. Об этом сообщают источники Фокуса.

Отмечается, что атака на Энгельс была результативной, это была работа ГУР.

"Аэродром стратегической авиации ВКС РФ в Энгельсе атакован беспилотниками. Минобороны РФ заявляет, что все БПЛА сбиты, но в местных чатах и группах пишут о прилетах и пожаре", — подчеркнул собеседник.

Издание "Украинская правда", в свою очередь, уточняет, что удары по аэродрому "Энгельс" наносили украинскими дронами "Лютый".

В Министерстве обороны России утверждают, что в целом якобы было уничтожено пять "украинских беспилотных летательных аппаратов". Причем один из них "сбили" над Белгородской областью, а остальные четыре — над Саратовской. Ведомство умалчивает информацию о последствиях атаки.

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Что известно об аэродроме "Энгельс-2"

В Энгельсе расположена военно-воздушная база Военно-воздушных сил России — "Энгельс-2". Расстояние от данного аэродрома до ближайшей территории, которая находится под контролем Украины, составляет примерно 700 километров. Именно здесь расположена одна из крупнейших и технически оснащенных авиабаз в РФ, с которой происходит взлет стратегических бомбардировщиков для атак по целям в Украине, Ту-95МС.

10 января аэродром "Энгельс — 2" атаковали беспилотники. При этом обломки дронов упали на территорию аэропорта, на котором базируются самолеты Ту-95 и Ту-160.

К тому же 3 февраля стало известно о расстреле в России пилота бомбардировщика Ту-95. Это был майор Стрегачев Олег Сергеевич. Украинская разведка утверждает, что 40-летний пилот имел непосредственное отношение к обстрелам Украины и убийству мирного населения.