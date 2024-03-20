Дрони ГУР атакували російський аеродром "Енгельс", — джерела Фокусу

Співрозмовники Фокусу підтверджують, що нічна атака на стратегічний об'єкт РФ була результативною. Наразі уточнюються наслідки ударів БПЛА.

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Головне управління розвідки Міноборони України причетне до сьогоднішньої ранкової атаки по російському Енгельсу, де знаходиться військовий аеродром. Про це повідомляють джерела Фокусу.

Наголошується, що атака на Енгельс була результативною, це була робота ГУР.

"Аеродром стратегічної авіації ПКС РФ в Енгельсі атаковано безпілотниками. Міноборони РФ заявляє, що усі БПЛА збито, але у місцевих чатах та групах пишуть про прильоти та пожежу", — наголосив співрозмовник.

Видання "Українська правда", зі свого боку, уточнює, що удари по аеродрому "Енгельс" завдавали українськими дронами "Лютий".

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що в цілому нібито було знищено п'ять "українських безпілотних літальних апаратів". Причому один з них "збили" над Бєлгородською областю, а решта чотири — над Саратовською. Відомство замовчує інформацію про наслідки атаки.

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Що відомо про аеродром "Енгельс-2"

У Енгельсі розташована військово-повітряна база Військово-повітряних сил Росії — "Енгельс-2". Відстань від даного аеродрому до найближчої території, яка перебуває під контролем України, складає приблизно 700 кілометрів. Саме тут розташована одна з найбільших і технічно оснащених авіабаз в РФ, з якої відбувається зліт стратегічних бомбардувальників для атак по цілям в Україні, Ту-95МС.

10 січня аеродром "Енгельс – 2" атакували безпілотники. При цьому уламки дронів упали на територію летовища, на якому базуються літаки Ту-95 та Ту-160.

До того ж 3 лютого стало відомо про розстріл у Росії пілота бомбардувальника Ту – 95. Це був майор Стрегачов Олег Сергійович. Українська розвідка стверджує, що 40-річний пілот мав безпосереднє відношення до обстрілів України та вбивства мирного населення.