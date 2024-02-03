Запускав ракети по Україні: у РФ розстріляли пілота бомбардувальника Ту-95, — ГУР (фото)

За інформацією української розвідки, 40-річний Олег Стегачов безпосередньо причетний до атак по цивільних об'єктах і вбивства мирних жителів. OSINT-розслідувачі заявили, що рахунок відкрито.

Related video

На території Російської Федерації було розстріляно пілота стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він регулярно атакував Україну. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) 3 лютого.

Мова йде про майора Стегачова Олега Сергійовича. Стався інцидент із командиром у місті Енгельс, звідки і злітає російська авіація для атак по українській території.

За даними української розвідки, пілоту було 40 років і він безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об'єктах на території України і до вбивств мирних жителів.

Після пострілів Олег Стегачов дістав вогнепальні поранення, проте поки що немає підтвердженої інформації про те, помер він чи ні.

"Нагадуємо, що на всіх військових злочинців чекає розплата — ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути та звички", — підсумували в ГУР МОУ.

Список пілотів ВПС РФ від OSINT-фахівців: деталі

Варто зазначити, що ще в жовтні минулого року фахівці OSINT-агентства Molfar змогли встановити особи льотчиків ВПС РФ з авіабази "Енгельс-2", які причетні до ракетних ударів по Україні.

У Росії могли ліквідувати пілота бомбардувальника Ту-95, який атакував Україну Фото: Molfar

У списку був присутній і Олег Стегачов, який раніше брав участь у військових діях у Сирії. Після новини про його можливу загибель фахівці написали: "Рахунок відкрито". Ймовірно він став першою людиною зі списку, яка могла померти.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що в масованих ракетних обстрілах України беруть участь до 2000 росіян. За словами авіаексперта Валерія Романенка, екіпаж одного бомбардувальника ТУ-95МС охоплює щонайменше сім осіб. Крім того, на землі на кожен літак припадає ще по десять фахівців.