Майже ескадрилья Ту-95МС: супутник показав літаки і БК на аеродромі "Енгельс-2" (фото)

Літаки ЗС РФ, з яких росіяни запускають авіаційні ракети Х-101, стоять просто неба на аеродромі "Енгельс-2". На світлинах не видно, щоб їх готували до старту.

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На військовому аеродромі "Енгельс-2" стоїть до десятка повітряних суден ЗС РФ. Серед них — літаки стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160, які Росія використовує для обстрілів України. Крім них, на летовищі помітили військово-транспортний літак Іл-76. Супутникові світлини, які дають можливість ознайомитись з ситуацією на "Енгельс-2", опубліковані у Telegram-каналі Monitoring, автор якого займається OSINT-розслідуваннями.

У дописі, розміщеному увечері 25 січня, є п'ять супутникових світлин, зроблених, як стверджується, 23 січня 2024 року. На світлинах, крім літаків, можна побачити ще й склади для ймовірного зберігання боєзапасу. Місцевість вкрита снігом, але злітні смуги відчищені від кучугурів.

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На перших трьох світлинах літаки різних типів обведені квадратами різного кольору: червоний — для Ту-95МС, жовтий — для Ту-160, зелений — для Іл-76.

Авіабаза "Енгельс-2" - Ту-95МС та Іл-76 Фото: monitoring Авіабаза "Енгельс-2" - Ту-95МС та Ту-160 Фото: monitoring Авіабаза "Енгельс-2" - Ту-160 Фото: monitoring

OSIN-розслідувач нарахував дев'ять повітряних суден:

Ту-95МС — шість одиниць;

Ту-160 — дві од.;

Іл-78/86 — одна од.

На інших двох світлинах — близько 20-30 споруд, в яких, як пише автор, можуть зберігатись ракети для обстрілів України.

Авіабаза "Енгельс-2" - будівлі Фото: monitoring Авіабаза "Енгельс-2" - споруди для можливого зберігання ракет Фото: monitoring

В підсумку автор зауважує, що не бачить ознак того, що іде підготовка до ракетного удару. На фото також не видно ніяких позначок, які б пояснювали їхнє походження — наприклад, немає позначок компаній Maxara та Planet Lab, на які посилаються журналісти.

Обстріли України — що відомо про літаки на "Енгельс-2"

Зазначимо, у звітах Повітряного командування ЗСУ вказується, що літаки Ту-95МС, якими РФ б'є по Україні, стартують з летовища "Енгельс-2". Зокрема, про це повідомили після російського удару 23 січня. Вночі відбувся запуск 15 ракет Х-101: усі вдалось збити.

"Енгельс-2" — російська авіабаза, розташована у Саратовській області РФ. Відстань до кордону України у Харківській області — близько 600 км. На супутниковій світлині Google maps не вдалось встановити, якій саме місцевості відповідають фото з літаками. Також представники українського командування поки що не коментували зображення засніженого летовища.

Авіабаза РФ "Енгельс-2" - як виглядає Фото: Google Maps

На летовищі перебувають літаки ЗС РФ, які потрапляли під удар невідомих безпілотників. Один з таких випадків стався 5, 26 та 29 грудня 2023 року — тоді згоріли або отримали пошкодження мінімум два стратегічних бомбардувальники Ту-95 МС.

Нагадуємо, 10 січня 2024 року росЗМІ повідомили, що до аеродрому "Енгельс-2" дісталась нова партія дронів невідомого походження. Як заявили в Міноборони РФ, їх усі начебто збили. Тим часом 21 січня запалало на військовому заводі в Тулі та нафтовому комплексі під Санкт-Петербургом: до них також долетіли БПЛА.