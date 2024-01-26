Почти эскадрилья Ту-95МС: спутник показал самолеты и БК на аэродроме "Энгельс-2" (фото)

Самолеты ВС РФ, с которых россияне запускают авиационные ракеты Х-101, стоят под открытым небом на аэродроме "Энгельс-2". На фотографиях не видно, чтобы их готовили к старту.

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На военном аэродроме "Энгельс-2" стоит до десятка воздушных судов ВС РФ. Среди них — самолеты стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160, которые Россия использует для обстрелов Украины. Кроме них, в аэропорту заметили военно-транспортный самолет Ил-76. Спутниковые фотографии, которые дают возможность ознакомиться с ситуацией на "Энгельс-2", опубликованные в Telegram-канале Monitoring, автор которого занимается OSINT-расследованиями.

В заметке, размещенной вечером 25 января, есть пять спутниковых фотографий, сделанных, как утверждается, 23 января 2024 года. На фотографиях, кроме самолетов, можно увидеть еще и склады для вероятного хранения боезапаса. Местность покрыта снегом, но взлетные полосы очищены от сугробов.

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На первых трех фотографиях самолеты разных типов обведены квадратами разного цвета: красный — для Ту-95МС, желтый — для Ту-160, зеленый — для Ил-76.

Авиабаза "Энгельс-2" — Ту-95МС и Ил-76 Фото: monitoring Авиабаза "Энгельс-2" — Ту-95МС и Ту-160 Фото: monitoring Авиабаза "Энгельс-2" — Ту-160 Фото: monitoring

OSIN-расследователь насчитал девять воздушных судов:

Ту-95МС — шесть единиц;

Ту-160 — две ед;

Ил-78/86 — одна единица.

На других двух фотографиях — около 20-30 сооружений, в которых, как пишет автор, могут храниться ракеты для обстрелов Украины.

Авиабаза "Энгельс-2" — здания Фото: monitoring Авиабаза "Энгельс-2" — сооружения для возможного хранения ракет Фото: monitoring

В итоге автор замечает, что не видит признаков того, что идет подготовка к ракетному удару. На фото также не видно никаких отметок, объясняющих происхождение — например, нет отметок компаний Maxara и Planet Lab, на которые ссылаются журналисты.

Обстрелы Украины — что известно о самолетах на "Энгельс-2"

Отметим, в отчетах Воздушного командования ВСУ указывается, что самолеты Ту-95МС, которыми РФ бьет по Украине, стартуют с аэродрома "Энгельс-2". В частности, об этом сообщили после российского удара 23 января. Ночью состоялся запуск 15 ракет Х-101: все удалось сбить.

"Энгельс-2" — российская авиабаза, расположенная в Саратовской области РФ. Расстояние до границы Украины в Харьковской области — около 600 км. На спутниковой фотографии Google maps не удалось установить, какой именно местности соответствуют фото с самолетами. Также представители украинского командования пока не комментировали изображения заснеженного аэропорта.

Авиабаза РФ "Энгельс-2" — как выглядит Фото: Google Maps

В аэропорту находятся самолеты ВС РФ, которые попадали под удар неизвестных беспилотников. Один из таких случаев произошел 5, 26 и 29 декабря 2023 года — тогда сгорели или получили повреждения минимум два стратегических бомбардировщика Ту-95 МС.

Напоминаем, 10 января 2024 года росСМИ сообщили, что до аэродрома "Энгельс-2" добралась новая партия дронов неизвестного происхождения. Как заявили в Минобороны РФ, их все якобы сбили. Между тем 21 января загорелось на военном заводе в Туле и нефтяном комплексе под Санкт-Петербургом: к ним также долетели БПЛА.