Почти эскадрилья Ту-95МС: спутник показал самолеты и БК на аэродроме "Энгельс-2" (фото)
Самолеты ВС РФ, с которых россияне запускают авиационные ракеты Х-101, стоят под открытым небом на аэродроме "Энгельс-2". На фотографиях не видно, чтобы их готовили к старту.
На военном аэродроме "Энгельс-2" стоит до десятка воздушных судов ВС РФ. Среди них — самолеты стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160, которые Россия использует для обстрелов Украины. Кроме них, в аэропорту заметили военно-транспортный самолет Ил-76. Спутниковые фотографии, которые дают возможность ознакомиться с ситуацией на "Энгельс-2", опубликованные в Telegram-канале Monitoring, автор которого занимается OSINT-расследованиями.
В заметке, размещенной вечером 25 января, есть пять спутниковых фотографий, сделанных, как утверждается, 23 января 2024 года. На фотографиях, кроме самолетов, можно увидеть еще и склады для вероятного хранения боезапаса. Местность покрыта снегом, но взлетные полосы очищены от сугробов.
На первых трех фотографиях самолеты разных типов обведены квадратами разного цвета: красный — для Ту-95МС, желтый — для Ту-160, зеленый — для Ил-76.
OSIN-расследователь насчитал девять воздушных судов:
- Ту-95МС — шесть единиц;
- Ту-160 — две ед;
- Ил-78/86 — одна единица.
На других двух фотографиях — около 20-30 сооружений, в которых, как пишет автор, могут храниться ракеты для обстрелов Украины.
В итоге автор замечает, что не видит признаков того, что идет подготовка к ракетному удару. На фото также не видно никаких отметок, объясняющих происхождение — например, нет отметок компаний Maxara и Planet Lab, на которые ссылаются журналисты.
Обстрелы Украины — что известно о самолетах на "Энгельс-2"
Отметим, в отчетах Воздушного командования ВСУ указывается, что самолеты Ту-95МС, которыми РФ бьет по Украине, стартуют с аэродрома "Энгельс-2". В частности, об этом сообщили после российского удара 23 января. Ночью состоялся запуск 15 ракет Х-101: все удалось сбить.
"Энгельс-2" — российская авиабаза, расположенная в Саратовской области РФ. Расстояние до границы Украины в Харьковской области — около 600 км. На спутниковой фотографии Google maps не удалось установить, какой именно местности соответствуют фото с самолетами. Также представители украинского командования пока не комментировали изображения заснеженного аэропорта.
В аэропорту находятся самолеты ВС РФ, которые попадали под удар неизвестных беспилотников. Один из таких случаев произошел 5, 26 и 29 декабря 2023 года — тогда сгорели или получили повреждения минимум два стратегических бомбардировщика Ту-95 МС.
Напоминаем, 10 января 2024 года росСМИ сообщили, что до аэродрома "Энгельс-2" добралась новая партия дронов неизвестного происхождения. Как заявили в Минобороны РФ, их все якобы сбили. Между тем 21 января загорелось на военном заводе в Туле и нефтяном комплексе под Санкт-Петербургом: к ним также долетели БПЛА.