ЗС РФ використовують новий аеродром для ракетних атак на Україну (фото)

За словами військового експерта Михайла Жирохова, літаки, які злітають з аеродрому "Моздок" можуть нести додаткову ракету, що підвищує ефективність атак.

Related video

Після початку наступальних дій Збройних сил України на Запорізькому напрямку Російська Федерація перекинула частину своєї стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії. Про це повідомляє "Радіо Свобода" 22 червня.

Як зазначають журналісти, перші шість літаків ТУ-22М3 були зафіксовані в "Моздоку" 24 травня. Супутникові знімки Planet Lab вказують на те, що 28 квітня стратегічної авіації на цьому аеродромі ще не було.

Аеродром "Моздок" 28 квітня

Аеродром "Моздок" 24 травня

За даними видання, саме звідти злітали ТУ-22М3, які атакували крилатими ракетами Х-22 Дніпропетровську область у ніч на 22 червня. На супутникових фото видно, що напередодні атаки на аеродромі перебувало 7 літаків.

Аеродром перед ракетною атакою на Дніпропетровську область

Як зазначив військовий експерт Михайло Жирохов у коментарі журналістам, раніше РФ не використовувала "Моздок" у воєнних цілях проти України. На його думку, окупанти перекинули туди свою авіацію, щоб пробити ППО України.

"Аеродром "Моздок" дає можливість завдавати ударів з акваторії Чорного моря. До того ж зменшення кількості палива для бойового вильоту дає змогу підвісити ще одну ракету до літака. Ефективність ракетних ударів може бути в рази більшою", — сказав Жирохов.

Нагадаємо, що згідно зі звітом британської розвідки від 17 червня, Росія перекидає ударні вертольоти на південь України. Йдеться про 20 російських ударних вертольотів, виявлених на супутникових знімках, розміщених на аеродромі в Бердянську.

Раніше, 14 червня, британська розвідка також повідомляла, що підвищена активність військової авіації Росії на південному напрямку пов'язана зі збільшеною інтенсивністю атак сил оборони України.