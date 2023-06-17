Відповідь РФ на контрнаступ ЗСУ: Росія перекидає ударні вертольоти на південь України

На супутникових знімках виявлено понад 20 російських ударних гелікоптерів, розміщених на аеродромі в Бердянську.

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За даними британської розвідки, є припущення про тимчасову перевагу російських збройних сил у повітряному просторі на півдні України. Це пов'язано з перекиданням додаткових ударних гелікоптерів на цей регіон у відповідь на контрнаступ з боку України. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії про російсько-українську війну за 17 червня.

За даними аналітиків, з початком контрнаступу українських військ на півдні країни Російська Федерація перекинула додаткові ударні гелікоптери на фронт.

Існують звіти про наявність понад 20 російських ударних гелікоптерів, виявлених на супутникових знімках, розміщених на аеродромі у Бердянську. Ці дані є свідченням збільшення військової активності Росії на півдні України.

"У постійному змаганні між авіацією та засобами протидії їй Росія, ймовірно, отримала на півдні України тимчасову перевагу, зокрема завдяки ударним вертольотам, які можуть застосовувати ракети більшої дальності по наземних цілях", — зазначають в огляді.

Звіт британської розвідки 17 червня

Нагадаємо, що 17 червня стало відомо, що Сили оборони України в результаті активних боїв просунулися на Бердянському напрямку. Українські війська вибили окупантів з їхніх позицій на північ від Урожайного, а також біля Новодонецького (Запорізька область), проте обидва населені пункти все ще залишаються під контролем Росії.

Також 13 червня ЗМІ повідомляли, що російські війська перекинули до Бердянська близько 30 вертольотів Ка-52, Мі-8 та Ка-29.