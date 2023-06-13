Захищаються від ЗСУ: ЗС РФ перекинули до Бердянська близько 30 гелікоптерів, — "Схеми"

Судячи зі супутникових знімків Planet Labs, росіяни розмістили гелікоптери Ка-52, Мі-8 та Ка-29. Більшість призначені для підтримки сухопутних військ під час захисту від контрнаступу ЗСУ.

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Росія перекинула на аеродром тимчасово окупованого Бердянська 20 гелікоптерів після початку наступу ЗСУ на Запорізькому напрямку. Про це повідомили журналісти проєкту "Схеми" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs за 13 червня.

Загалом на аеродромі перебувають щонайменше 27 гелікоптерів армії Росії. Двадцять із них з'явилися там нещодавно, що підтверджується іншими супутниковими знімками за 31 травня.

Два авіаційні експерти допомогли "Схемам" ідентифікувати моделі гелікоптерів. За даними проєкту, росіяни розмістили:

5 гелікоптерів Ка-52;

9 гелікоптерів Мі-8 або Мі-24;

13 гелікоптерів Ка-29.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський зазначив, що більшість гелікоптерів призначені для підтримки сухопутного крила ЗС РФ та посилення захисту від контрнаступу ЗСУ.

А Мі-8 можна використати для евакуації. Однак окупанти скоріше будуть застосовувати їх для оперативного перекидання військових чи оснащення ближче до поля бою, розповів фахівець.

Військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що аеродром Бердянська зараз використовується як оперативний. Там розгортають частини армійської авіації РФ, які базуються в окупованому Криму.

"Це вкрай необхідно для них, оскільки в умовах віддаленого базування ефективна підтримка сухопутних військ – робота за заявками – неможлива", – повідомив він.

За оцінками експерта, російські гелікоптери в Бердянську можуть використовувати для екстреної евакуації поранених, перекидання військ та спорядження.

Нагадаємо, що 8 червня стало відомо про втечу з Росії пілота Дмитра Мішова, який відмовився воювати в Україні. Він служив у невеликому містечку Псковської області у 15-й бригаді армійської авіації.

Фокус раніше писав про розробку країн НАТО нового військового гелікоптера. Західні виробники для цього активно вивчають перебіг повномасштабної війни України з Росією.