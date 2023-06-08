"Нам не сказали навіщо вбивати": Російський пілот, який відмовився від війни в Україні, втік до Литви

Пілот розповів, що у його частині розпочали підготовку до вторгнення вже з листопада 2021 року. Оскільки добровільно звільнитися йому не вдалося, довелося шукати допомоги у антипутінськи налаштованих організацій та тікати.

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Російський пілот ВКС, який відмовився воювати проти України, втік з Росії та добровільно здався у міграційну службу Литви. Про це у четвер, 8 червня, він розповів журналістам видання ВВС.

Пілот, на ім'я Дмитро Мішов розповів, що на момент початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він служив на посаді штурмана-оператора бойового вертольота у військовій частині в невеликому містечку Псковської області — 15-а бригада армійської авіації, яка з першого дня війни бере участь у російському вторгненні в Україну. На озброєнні у цієї бригади, за його словами, стоять Ка-52, Мі-28Н та Мі-35М, Мі-26 та Мі-8МТВ-5.

"Я сподівався, звичайно, що цього не буде, не станеться. Але були всі показники, що це станеться (вторгнення РФ в Україну — ред.). У нас ще в листопаді 2021 року почалося розвідування територій прикордонних. Потім зібралися нам видавати зброю чомусь на навчання і бронеплити ставити на гелікоптери, що зазвичай перед навчаннями не робилося. Так військові зрозуміли, що наближається війна", — поділився Мішов з журналістами.

Початок вторгнення РФ та спроба звільнення

Вночі 24 лютого Мішов прокинувся від повідомлення, що йому необхідно вилітати до Гостомелю під Києвом, але виліт скасували через втрату п'яти бортів та двох екіпажів.

Пілот розповів, що подав рапорт про своє звільнення ще наприкінці січня 2022 року, розуміючи, до чого йде справа, проте його не встигли оформити і направили до Білорусі, щоб він перевозив її територією різні вантажі для російських військових. У Білорусі Мішов служив до квітня 2022 року, після чого повернувся до частини, щоб домогтися оформлення звільнення. За його словами, він перепробував безліч способів, однак у командуванні його почали підбивати під статтю 339 КК РФ "ухилення від виконання обов'язків військової служби шляхом симуляції хвороби або іншими способами", що загрожувала тюремним строкам від 5 до 10 років, тоді він і зрозумів, що потрібно тікати.

Втеча військового з Росії

Мішов дізнався про одну організацію, учасники якої налаштовані антипутінськи. Він звернувся до них за допомогою до телеграм, після чого його запевнили, що йому допоможуть у всьому. Маршрут і план було складено, після чого пілот зміг перетнути кордон з Литвою, де його зустріли і відвезли на машині до Вільнюса. Тільки там він і усвідомив, що може спокійно дихати та жити без загрози сісти до в'язниці на 10 років.

"Я військовий, я маю захищати свою країну від агресії. Я не повинен брати участь, не повинен бути співучасником злочину. Чомусь нам так і не пояснили, через що ця війна почалася. Чому ми повинні нападати на українців і вбивати їх, Ніхто ж цього не пояснив. Я думаю, що це все робиться тільки для збереження влади однієї людини, конкретно Путіна. Він у такий спосіб вирішив просто зміцнити свою владу", — підсумував пілот.

Нагадаємо, у середині травня внаслідок падіння гелікоптерів та літаків у Брянській області, пропагандисти оголосили 13 травня "чорним днем російської авіації".

Також нагадаємо, влітку 2022 року група українських волонтерів, які перебували в тісному контакті зі спецслужбами своєї країни, була близька до того, щоб переконати трьох російських пілотів, які бомбили Україну, дезертувати на своїх бойових літаках в обмін на 1 мільйон доларів кожному