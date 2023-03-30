В Україні волонтери мало не переконали пілотів РФ дезертирувати з винищувачами, — ЗМІ

За інформацією журналістів, волонтери дізналися цінну інформацію про ВПС Росії завдяки зв'язкам із спецслужбами. А під час бесід із льотчиками РФ ті були майже готові погодитись продати винищувачі за $1 млн.

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Як вдалося з'ясувати журналістам, влітку 2022 року група українських волонтерів, які перебували в тісному контакті зі спецслужбами своєї країни, була близька до того, щоб переконати трьох російських пілотів, які бомбили Україну, дезертувати на своїх бойових літаках в обмін на 1 мільйон доларів кожному. Про це повідомляє видання Yahoo News.

Видання поспілкувалося з одним із волонтерів, який представився як Богдан, та вивчило листування, яке вели з російськими льотчиками. За словами волонтера, він став ініціатором цієї складної схеми захоплення російських воєнних літаків.

"Ми дали цим російським льотчикам шанс зробити правильний вибір і припинити бомбардувати мирних жителів. Навіть якби їх було перехоплено ФСБ на якомусь етапі, нам вдалося б ліквідувати трьох воєнних злочинців, не вставши з-за столу", — повідомив Богдан журналістам.

За його словами, він і соратники знаходили льотчиків у злитих базах даних про пілотів, які воювали в Сирії, і через платні послуги з пошуку людей. Після чого вони зв'язувалися з воєнними та пропонували їм прибути до призначеної точки у повітряному просторі України, де їх зустрічали б українські ВПС та супроводжували до авіабази. Крім суми в мільйон доларів, російським пілотам пропонували амністію, отримання нових паспортів та допомогу з переїздом до Європи для них та членів їхніх сімей.

Журналісти вивчили сотні зашифрованих шпигунських переговорів та повідомлень у чаті між командою Богдана та трьома пілотами. Повідомляється, що інформація про переговори потрапила у доступ Федеральною службою безпеки Росії та пілоти були скомпрометовані, проте ніхто з них так і не дезертирував. Представники ЗМІ стверджують, що змогли зробити незалежне підтвердження особистостей пілотів, а також наголошують, що з моменту, коли інформацію було розкрито, ніхто із зазначених офіцерів ЗС РФ більше не літав на бойові завдання.

Детальніше про пілотів

Перший пілот — Ігор Тверітін

Пілот ЗС РФ Ігор Тверітін Фото: Vesti 24

48-річний старший пілот Тверітін одружений, має трьох дітей. Він навчений керувати стратегічним бомбардувальником Туполєв Ту-160, надзвуковим літаком, здатним запускати ядерні ракети.

Вперше Богдан вступив з ним у контакт наприкінці березня 2022 року, коли пілот перебував на авіабазі бомбардувальників Енгельс, яка у грудні двічі зазнавала ударів українських безпілотників. Відомо, що Тверітін обстрілював цілі повстанців у Сирії у 2015 році, а у 2022 році керував бомбардувальником Ту-22М, який завдав ударів по Україні.

"Я не хочу вмирати, — написав Тверітін Богдану 29 квітня. — Я реаліст, ніхто не знає, як усе складеться. Я згоден на ваші умови, але нехай буде два перекази по 7000 доларів. Це зробить мене спокійнішим".

1 травня Богдан попросив його підтвердити свою особу та місцезнаходження, зробивши "п'ятисекундне відео літака з листком паперу з номером 377 на задньому плані або написаним на руці". Тверітін погодився.

Для переведення першого авансу Богдан використав переказ у криптовалюті на вказаний йому рахунок російського Ощадбанку. Поки обговорювалося питання про вивезення Тверітіна та його родини, той зажадав ще авансу, але вже у 50 тисяч доларів. На це йому пообіцяли перевести 150 тисяч доларів на ім'я його подружжя, коли родина пілота перебереться до Білорусі, після чого переїде до однієї із прибалтійських країн.

Переговори з Тверітіним посилилися після того, як Богдан запропонував йому висадитися у Харкові в момент, коли точилися запеклі бої за місто. Тверітін відмовився від цієї "небезпечної" витівки. До кінця травня, коли захисники Маріуполя здали свої позиції і місто було окуповане РФ, Тверітін повідомив, що ситуація щодо маршрутів польотів змінилася. При цьому було відомо, що він був одним із пілотів, які активно бомбили Маріуполь.

У результаті переговори зійшли нанівець, коли Тверітін почав натякати — пілоти українських Повітряних сил не впораються із керуванням його літака. А згодом і зовсім перестав виходити на зв'язок. Українські волонтери прийняли ці натяки за факт, що Тверітін спілкується з ними під пильним наглядом ФСБ.

Другий пілот — Андрій Маслов

У контакт із Масловим Богдан вступив 4 травня 2022 року. Відомо, що Маслов як пілот тактичного бомбардувальника Су-24, а також його штурман Ігор Купчинський вибороли бронзові медалі під час змагань з воєнної авіації в Росії в тимчасово окупованому Криму. Маслов підозрював, що Богдан може бути шпигуном ФСБ під прикриттям і відмовлявся приймати банківський переказ, тому вимагав лише готівку.

Богдан замовив кур'єру доставку 4000 доларів готівкою Маслову на вокзал. Маслов погодився зустрітися і сказав, що буде у синій воєнній куртці та "синіх літніх штанях". Також він поділився, що дезертував би з літаком Су-24 та своєю 28-річною коханкою, для якої вимагав закордонний паспорт. Особу дівчини встановили. Виявилося, що вона виїжджала у 2021 році за кордон, тож Богдан зрозумів, що історія із закордонним паспортом дивна. На запитання про це Маслов став давати невиразні відповіді про "знищений паспорт".

Силові структури знайшли більше даних про коханку пілота і дізналися, що всі її подруги були повіями, які часто викликали ФСБ для "спецпроєктів". Дізнавшись інформацію про кохану, Маслов також перестав виходити на контакт.

Третій пілот — Роман Носенко

Найскладніші переговори були у Богдана з Романом Носенком, 36-річним пілотом винищувачів-бомбардувальників Су-34 та Су-24. Той вимагав гарантій, проте надав українцям інформацію про літаки та командний склад його підрозділу, а також додав докази своїх літаків на фото в обмін на 2000 доларів.

Він дуже багато говорив про те, що не має особливого патріотизму з приводу вторгнення Росії в Україну. "Мені теж не потрібна ця війна!" — писав він.

Його план втечі був аналогічним до плану Тверітіна: при заході на посадку він спускався на гранично малій висоті, перемикався на захищений канал зв'язку з українськими співрозмовниками і благополучно приземлявся на заданому аеродромі. Свого штурмана він планував напоїти сильним заспокійливим.

Ось тільки організувати втечу дружини Носенка виявилося проблематичним, оскільки вона військовий психолог, і вони служили, за його словами, в одній воєнній частині в Ростовській області. Жінка прибула до Мінська, де отримала аванс у розмірі 150 тисяч доларів, але була скомпрометована, оскільки українські спецслужби викрили її у переговорах із ФСБ. Відповідно, спілкування з Носенком також припинилося.

Журналісти стверджують, що зараз невідомо, що трапилося з Тверітіним, Масловим та Носенком. Богдан заявив, що Тверітін точно не здійснює бойових вильотів в Україну, але він не впевнений з приводу Маслова та Носенка.

Наприкінці лютого Фокус писав, що російського пілота Су-34 Олександра Красноярцева збили ще у березні. В Україні його судитимуть за вбивство громадянського мешканця з пістолета.

Нагадаємо, в середині березня "найбільш смертоносний пілот" американських винищувачів F-16 підполковник у відставці Ден Гемптон погодився захищати Україну в повномасштабній війні з Росією.