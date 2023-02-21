Збили над Черніговом та обміняли: льотчика з РФ посадили слухати виступ Путіна (фото)

Російського пілота Су-34 Олександра Красноярцева збили ще в березні. В Україні його хочуть судити за вбивство цивільного мешканця з пістолета.

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Російський пілот Су-34 Олександр Красноярцев сьогодні, 21 лютого, був серед глядачів у Гостиному дворі в Москві під час послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів. Його можна впізнати на відео виступу російського лідера.

[ + – ] Олександр Красноярцев у залі Гостиного двору під час виступу Путіна

Хто такий Олександр Красноярцев?

Льотчик ЗС РФ Олександр Красноярцев після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну був серед тих, хто бомбардував мирне населення у Чернігівській області.

5 березня підрозділи протиповітряної оборони України збили винищувач Су-34, яким він керував. Літак упав біля приватних будинків у передмісті Чернігова, на його борту виявили шість 500 кілограмових неконтрольованих авіабомб. Красноярцев заздалегідь катапультувався і вижив.

[ + – ] Красноярцев катапультувався зі збитого винищувача

Перед тим, як росіянина взяли в полон, він застрелив зі свого пістолета мирного місцевого жителя, який знайшов льотчика, котрий намагався сховатися. Пізніше Красноярцев заявив, що вбив цивільного, бо той нібито гнався за ним із вилами.

Навесні пілота обміняли на кількох українських льотчиків, які перебували в полоні у росіян.

[ + – ] Олександр Красноярцев

У лютому цього року Чернігівська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти Красноярцева за вбивство мирного мешканця. Його судитимуть заочно.

Водночас, у Росії його запросили як гостя на традиційне звернення російського президента до Федеральних зборів.

[ + – ] Красноярцев під час виступу Путіна

Нагадаємо, 21 лютого Путін звернувся до Федеральних зборів і заявив, що війну в Україні буде продовжено. Під час свого виступу він окремо звернувся до мешканців окупованої частини Донбасу.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав антизахідну риторику Путіна абсурдною.