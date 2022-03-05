Під Черніговом ЗСУ збили бомбардувальник Су-34 з льотчиками, які воювали у Сирії (фото)

Один із пілотів загинув, інший — вижив. Перебування в Сирії доводить знайдене у мережі фото. На ньому Олександр Красноярцев поруч із сирійським диктатором Асадом та Путіним.

У Чернігові 5 березня близько 11:30 дня підрозділи протиповітряної оборони України збили російський літак. Про це повідомляє Оперативне командування Північ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Літак упав біля приватних будинків у передмісті Чернігова, де виникла пожежа, працювали рятувальники.

Два пілоти фронтового бомбардувальника Су-34 катапультувались. Спустилися на парашутах. Місцеві жителі та представники самооборони одразу почали їх шукати та знайшли.

Виявилося, один із них — загинув, зламав шию, інший вижив. "Останньому можна сказати пощастило, оскільки катапультні крісла ще радянського зразка, вони не завжди забезпечують безпеку пілота при катапультуванні", — каже Михайло Жирохов, військовий експерт із Чернігова.

[ + – ] Снаряд бомбардувальника. [ + – ] Снаряд бомбардувальника. [ + – ] Снаряд бомбардувальника. [ + – ] Парашут [ + – ] Пілот бомбардувальника [ + – ] Пілот бомбардувальника на фото з Путіним та Асадом. [ + – ] Пілот бомбардувальника на фото з Путіним та Асадом. Фото: Facebook [ + – ] Пілот бомбардувальника, який зламав собі шию [ + – ] Пілот бомбардувальника [ + – ] Затриманий у Чернігові пілот. [ + – ] Пілот бомбардувальника

Загиблий — Костянтин Криволапов. За попередньою інформацією — штурман бомбардувальника Су-24 в/г 69806. Вижив — Олександр Красноярцев. Обидва — досвідчені льотчики, які воювали у Сирії. Факт перебування у країні доводить фото, знайдене у мережі. На ньому Красноярцев поруч із сирійським диктатором Башаром Асадом та головою Кремля Путіним.

Російські льотчики, що увійшли до повітряного простору України, вилетіли з аеродрому Сєща в Брянській області РФ. А туди прибули із міста Челябінська. "Ви бачили затриманого льотчика, він уже такого віку, що скоро літати не зможе. Думаю, він пішов на цю війну, щоб отримувати хорошу пенсію, а ще бойові", — додає Жирохов.

Наразі пілот затриманий українськими правоохоронними органами.

Крім того, під час падіння літака з нього впали три авіаційні бомби ФАБ-500. Вони не розірвалися, а лежать у дворах приватних будинків. "Підривники на цих бомбах виставлені на певну висоту скидання боєприпасів, щоб у результаті вибуху літак не був пошкоджений уламками бомби. Падіння з меншої висоти елементарно не дає звестися підривнику", — зауважує військовий експерт. Він каже, що напередодні окупанти використовувати 250-кілограмові бомби, а також некеровані реактивні снаряди: "І ці льотчики сьогодні до того, як були збиті, встигли ними також відстрілятися".

Михайло Жирохов також розповідає про загальну ситуацію у Чернігові.

"Три дні поспіль російська армія бомбить місто з повітря, а раніше обстрілювали реактивною артилерією. Під вогонь потрапляють не лише об'єкти так званої військової інфраструктури, а й приватні житлові будинки, багатоповерхівки. Поряд із ними немає жодних військових об'єктів. Те, що окупанти взялися використовувати бомби, говорить про те, що кероване озброєння у них закінчується, йде все, що можна. Ніч на 5 березня була найстрашнішою. Думаю, ці льотчики бачили, куди цілили. Крім того, що кидали бомби — потрапили в нафтобазу і кілька приватних будинків — спалили три, літаки РФ ще створювали скажений гул. Це колосальний психологічний тиск", — переконаний він.

Окрім сьогоднішнього Су-34, зранку українська ППО збила ще й безпілотник. Вчора ще два літаки: один Су-25 був збитий із ПЗРК, а інший — у повітряному бою. Але останній упав за Седневим, на території, що нині контролюється росіянами. Справа в тому, що нині у Чернігівській області погана погода для польотів — дуже низька хмарність. Літаки змушені йти на низьких висотах.

Місцеві кажуть, що збиті літаки у Чернігові обговорюються як перемоги. До десятого дня війни у людей уже почалося психологічне вигоряння, тому вони потрібні.