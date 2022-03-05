Под Черниговом ВСУ сбили бомбардировщик Су-34 с летчиками, воевавшими в Сирии (фото)

Один из пилотов погиб, другой — выжил. Пребывание в Сирии доказывает найденное в сети фото. На нем Александр Крастоярцев рядом с сирийским диктатором Асадом и Путиным.

В Чернигове 5 марта около 11:30 дня подразделения противовоздушной обороны Украины сбили российский самолет. Об этом сообщает Оперативное командование Північ.

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Самолет упал возле частных домов в пригороде Чернигова, где возник пожар, работали спасатели.

Два пилота фронтового бомбардировщика Су-34 катапультировались. Спустились на парашютах. Местные жители и представители самообороны сразу начали их искать и нашли.

Оказалось, один из них – погиб, сломал шею, другой выжил. "Последнему можно сказать повезло, поскольку катапультные кресла еще советского образца, они не всегда обеспечивают безопасность пилота при катапультировании", – говорит Михаил Жирахов, военный эксперт из Чернигова.

[ + – ] Снаряд бомбардировщика. [ + – ] Снаряд бомбардировщика. [ + – ] Снаряд бомбардировщика. [ + – ] Парашут [ + – ] Пилот бомбардировщика [ + – ] Пилот бомбардировщика на фото с Путиным и Асадом. [ + – ] Пилот бомбардировщика на фото с Путиным и Асадом. Фото: Facebook [ + – ] Свернувший себе шею пилот бомбардировщика [ + – ] Пилот бомбардировщика [ + – ] Задержанный в Чернигове пилот. [ + – ] Пилот бомбардировщика

Погибший – Константин Криволапов. По предварительной информации – штурман бомбардировщика Су-24 в/ч 69806. Выживший – Александр Красноярцев. Оба – опытные летчики, воевавшие в Сирии. Факт пребывания в этой стране доказывает фото, найденное в сети. На нем Крастоярцев рядом с сирийским диктатором Башаром Асадом и главой Кремля Путиным.

Российские летчики, вошедший в воздушное пространство Украины, вылетели с аэродрома Сеща в Брянской области РФ. А туда прибыли из города Челябинской. "Вы видели задержанного летчика, он уже такого возраста, что скоро летать не сможет. Думаю, он пошел на эту войну, чтобы получать хорошую пенсию, а еще боевые", – добавляет Жирахов.

В настоящее время пилот задержан украинскими правоохранительными органами.

Кроме того, во время падения самолета, с него упали три авиационные бомбы ФАБ-500. Они не разорвались, а лежат прямо во дворах частных домов. "Взрывники на этих бомбах выставлены на определенную высоту сброса боеприпасов, чтобы в результате взрыва самолет не был поврежден осколками бомбы. Падение с меньшей высоты элементарно не дает взвестись взрывнику", – замечает военный эксперт. Он говорит, что накануне кафиры использовать 250-килограммовые бомбы, а также неуправляемые реактивные снаряды: "И эти летчики сегодня до того как были сбиты, успели ими также отстреляться".

Михаил Жирахов также рассказывает о всеобщей ситуации в Чернигове.

"Три дня подряд российская армия бомбит город с воздуха, а раньше обстреливали реактивной артиллерией. Под огонь попадают не только объекты так называемой военной инфраструктуры, но и частные жилые дома, многоэтажки. Наряду с ними нет никаких военных объектов. То, что оккупанты взялись использовать бомбы, говорит о том, что управляемое вооружение у них заканчивается, идет в ход все, что можно. Ночь на 5 марта была самой страшной. Думаю, эти летчики видели, куда целили. Кроме того, что бросали бомбы – попали в нефтебазу и несколько частных домов – сожгли три, самолеты РФ еще создавали бешеный гул. Это колоссальное психологическое давление", – убежден он.

Кроме сегодняшнего Су-34, с утра украинская ПВО сбила еще и беспилотник. Вчера еще два самолета: один Су-25 был сбит с ПЗРК, а другой – в воздушном бою. Но последний упал за Седневым, на территории, ныне контролируемой россиянами. Дело в том, что сейчас в Черниговской области плохая погода для полетов очень низкая облачность. Самолеты вынуждены идти на низких высотах.

Местные говорят, что сбитые самолеты в Чернигове обсуждаются как победы. К десятому дню войны у людей уже началось психологическое выгорание, поэтому они необходимы.