"Ніхто не нападає на Росію": в Байдена назвали "абсурдною" риторику Путіна

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, якщо українці перестануть воювати, а їхні союзники — надавати їм допомогу, то "Україна зникає з карти".

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував послання президента Російської Федерації Володимира Путіна до Федеральних зборів, назвавши "абсурдною" його антизахідну риторику. Про це пише Deutsche Welle.

Салліван заявив, що звинувачення російського президента на адресу західних країн не відповідають дійсності.

"Ніхто не нападає на Росію. Є якийсь абсурд в уявленні про те, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України чи когось ще", — сказав Салліван представникам ЗМІ.

Радник американського лідера підкреслив, що Володимир Путін сам ухвалив рішення розпочати військову агресію щодо України. Салліван також назвав два можливі результати війни.

"Росія припиняє війну в Україні та повертається додому — війна закінчується. Але якщо Україна припиняє воювати, а Сполучені Штати й коаліція перестають допомагати їй воювати, тоді Україна зникає з карти", — підсумував радник Байдена.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Росії Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів із посланням, заявивши, що так звану "СВО" в Україні буде продовжено. Путін укотре назвав Україну "історичними землями Росії", а українську владу — "нацистським режимом".

Президент РФ також сказав, що в міру постачання Україні далекобійної зброї ЗС РФ будуть змушені "відсувати загрозу" від кордонів. На думку Путіна, Захід хоче перевести війну в Україні на глобальне протистояння та використовує Україну як полігон.

"Відповідальність за розпалювання українського конфлікту, ескалацію та зростання кількості його жертв повністю лежить на західних елітах. І, звичайно, на київському режимі, для якого український народ — по суті чужий... Це вони розв'язали війну. А ми використовуємо силу, щоб її зупинити", — стверджує Путін.

Ще Фокус писав про те, що Володимир Путін звинуватив Захід у причетності до ударів ЗСУ по російських аеродромах і прагнення завдати стратегічної поразки Росії. Він також додав, що антиросійські санкції нібито працюють проти Заходу, й оголосив про зупинення участі РФ у договорі про ядерне озброєння.