"Никто не нападает на Россию": у Байдена назвали "абсурдной" риторику Путина

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, если украинцы перестанут воевать, а их союзники – оказывать им помощь, то "Украина исчезает с карты".

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию, назвав "абсурдной" его антизападную риторику. Об этом пишет Deutsche Welle.

Салливан заявил, что обвинения российского президента в адрес западных стран не соответствуют действительности.

"Никто не нападает на Россию. Есть некий абсурд в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-либо еще", — сказал Салливан представителям СМИ.

Советник американского лидера подчеркнул, что Владимир Путин сам принял решение начать военную агрессию по отношению к Украине. Салливан также назвал два возможные исходы войны.

"Россия прекращает войну в Украине и возвращается домой — война заканчивается. Но если Украина прекращает воевать, а Соединенные Штаты и коалиция перестают помогать ей воевать — тогда Украина исчезает с карты", — заключил советник Байдена.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с посланием, заявив, что так называемая "СВО" в Украине будет продолжена. Путин в очередной раз назвал Украину "историческими землями России", а украинскую власть — "нацистским режимом".

Президент РФ также сказал, что по мере поставок Украине дальнобойного оружия ВС РФ будут вынуждены "отодвигать угрозу" от границ. По мнению Путина, Запад хочет перевести войну в Украине в глобальное противостояние и использует Украину как полигон.

"Ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И конечно на киевском режиме, для которого украинский народ — по сути чужой… Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить", — утверждает Путин.

Еще Фокус писал о том, что Владимир Путин обвинил Запад в причастности к ударам ВСУ по российским аэродромам и стремлении к нанесению стратегического поражения России. Он также добавил, что антироссийские санкции якобы работают против Запада и объявил о приостановлении участия РФ в договоре о ядерном вооружении.