Сбили над Черниговом и обменяли: летчика из РФ посадили слушать выступление Путина (фото)
Российского пилота Су-34 Александра Красноярцева сбили еще в марте. В Украине его хотят судить за убийство гражданского жителя из пистолета.
Российский пилот Су-34 Александр Красноярцев сегодня, 21 февраля, был среди зрителей в Гостином дворе в Москве во время послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Его можно узнать на видео выступления российского лидера.
Кто такой Александр Красноярцев?
Летчик ВС РФ Александр Красноярцев после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину был среди тех, кто бомбил мирное население в Черниговской области.
5 марта подразделения противовоздушной обороны Украины сбили истребитель Су-34, которым он управлял. Самолет упал возле частных домов в пригороде Чернигова, на его борту обнаружили шесть 500-килограммовых неконтролируемых авиабомб. Красноярцев заранее катапультировался и выжил.
Перед тем, как россиянина взяли в плен, он застрелил из своего пистолета мирного местного жителя, который обнаружил пытавшегося спрятаться летчика. Позже Красноярцев заявил, что убил гражданского, так как тот якобы гнался за ним с вилами.
Весной пилота обменяли на нескольких украинских летчиков, находившихся в плену у россиян.
В феврале этого года Черниговская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт против Красноярцева за убийство мирного жителя. Его будут судить заочно.
В то же время, в России его пригласили в качестве гостя на традиционное обращение российского президента к Федеральному собранию.
Напомним, 21 февраля Путин обратился к Федеральному собранию и заявил, что война в Украине будет продолжена. Во время своего выступления он отдельно обратился к жителям оккупированной части Донбасса.
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