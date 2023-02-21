Путин обратился к жителям Донбасса: "Россия на вас рассчитывает"

По словам главы Кремля, жители захваченных регионов, которые прошли школу боевых действий, должны стать опорой в работе по развитию оккупированных территорий Украины.

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В своем послании Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин отдельно обратился к жителям оккупированной части украинского Донбасса.

"Именно те, кто родился и вырос на Донбассе и Новороссии, должны быть главной опорой в работе по развитию регионов. Хочу обратиться к ним и сказать: Россия на вас рассчитывает!", — заявил Путин.

Роль "жителей "Новороссии" Путин выделил, потому что, по его словам, они "прошли школу боевых действий" и "вернулись оттуда другими".

Послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ

Напомним, 21 февраля Путин обратился к Федеральному собранию и заявил, что война в Украине будет продолжена.

Также в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин обратился к жителям оккупированных территорий Украины и пообещал строить там дороги.

Кроме того, по словам Путина, российские военные будут вынуждены отодвигать угрозу от границ России дальше, если западные союзники Украины будут поставлять более дальнобойное вооружение.

Также президент РФ, говоря о санкциях против России, заявил, что "цель запада — заставить страдать россиян".

Кроме того, Владимир Путин заявил, что уровень оснащения ядерных сил сдерживания у России новейшими системами составляет 91,3%.