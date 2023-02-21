Путін звернувся до мешканців Донбасу: "Росія на вас розраховує"

За словами глави Кремля, мешканці захоплених регіонів, які пройшли школу бойових дій, мають стати опорою у роботі щодо розвитку окупованих територій України.

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У своєму посланні до Федеральних зборів 21 лютого президент РФ Володимир Путін окремо звернувся до мешканців окупованої частини українського Донбасу.

"Саме ті, хто народився і виріс на Донбасі та Новоросії, мають бути головною опорою у роботі з розвитку регіонів. Хочу звернутися до них і сказати: Росія на вас розраховує!", — заявив Путін.

Роль "мешканців "Новоросії" Путін виділив, бо, за його словами, вони "пройшли школу бойових дій" і "повернулися звідти іншими".

Послання Володимира Путіна до Федеральних зборів РФ

Нагадаємо, 21 лютого Путін звернувся до Федеральних зборів і заявив, що війну в Україні буде продовжено.

Також під час послання до Федеральних зборів президент Росії Володимир Путін звернувся до мешканців окупованих територій України та пообіцяв будувати там дороги.

Крім того, за словами Путіна, російські військові будуть змушені відсувати загрозу від кордонів Росії далі, якщо західні союзники України постачатимуть далекобійне озброєння.

Також президент РФ, говорячи про санкції проти Росії, заявив, що "мета заходу — змусити страждати росіян".

Крім того, Володимир Путін заявив, що рівень оснащення ядерних сил заборони в Росії новітніми системами становить 91,3%.