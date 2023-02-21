Оснащено на понад 90%, – Путін про ядерну зброю РФ (відео)

За словами президента РФ, деякі російські ядерні системи нібито перевершують закордонні аналоги. Володимир Путін поставив завдання розгорнути масове виробництво озброєння — до держоборонзамовлення вже підключають малий та середній бізнес.

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Рівень оснащення ядерних сил заборони Росії новітніми системами становить 91,3%. Про це заявив 21 лютого президент Росії Володимир Путін під час послання до федеральних зборів.

За словами Володимира Путіна, багато зразків озброєнь Росії нібито перевершують зарубіжні аналоги. Під час розвитку оборонного комплексу РФ треба враховувати досвід повномасштабної війни в Україні, додав він.

"В основі наших подальших кроків щодо зміцнення армії та флоту з поточного та перспективного розвитку збройних сил має бути покладено реальний бойовий досвід, отриманий під час спеціальної воєнної операції", — заявив глава держави-агресора.

Цей досвід надзвичайно важливий і абсолютно безцінний для ЗС Росії, зауважив Путін.

"З урахуванням досвіду, який ми отримали, ми повинні вийти на такий же високий [як і в ядерному] якісний рівень по всіх компонентах збройних сил", — сказав він.

Завдання російського ВПК, за словами Путіна, полягає у розгортанні масового виробництва "передового" російського озброєння. Така робота вже йде — до держоборонзамовлення підключають малий та середній бізнес, наголосив диктатор.

Нагадаємо, що 19 лютого в Росії проводили підготовку до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування. Українська військова розвідка заявила про підготовку Москви до масштабних навчань стратегічних ядерних сил.

За словами екскомандувача сухопутних військ США в Європі Бена Годжеса, Кремль боїться наслідків удару по Україні ядерною зброєю і, найімовірніше, відмовиться від цієї ідеї.

Американський політолог Фред Каплан упевнений у відповіді США на удар Росії ядерною зброєю. Голландський прем'єр Марк Рютте 17 лютого заявив, що Росія не застосує ядерної зброї навіть якщо ЗСУ звільнять Крим.