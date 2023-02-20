Маємо декілька варіантів: політолог розповів, як США дадуть відповідь на ядерний удар РФ

За словами Фреда Каплана, сценарій ядерного протистояння з Росією Рада національної безпеки США розробляє з 2016 року. Відправною точкою вважається застосування ЗС РФ тактичного ядерного удару.

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США можуть вдарити по Росії ядерною зброєю, якщо Кремль так само атакує Україну. Про це розповів американський журналіст та політолог Фред Каплан.

За його словами, ще у 2016 році Рада національної безпеки США провела симуляцію застосування Росією ядерної зброї.

За легендою Кремль розв'язав війну проти однієї з країн Балтії, але ЗС РФ зазнали поразки. Тоді російський лідер вдався до тактичної ядерної зброї.

В результаті було вирішено, що США мають дати ядерну відповідь на російську ядерну атаку. Інакше довіра до Америки буде знищена.

"Я абсолютно впевнений, що за нинішнього уряду цей сценарій проробляють ще серйозніше. А ще я знаю, що на столі лежить додаткова опція на випадок, якщо Росія застосує ядерну зброю", — сказав Каплан.

Політолог також пояснив, що після того, як буде підірвано першу атомну бомбу, ніхто не знає, що буде далі. Тому, за його словами, краще триматися подалі від усього, що може спричинити застосування такого виду зброї.

"Єдина причина, через яку НАТО і США не беруть безпосередньої участі у цій війні, полягає в тому, що Росія має ядерну зброю", — уточнив Каплан.

Нагадаємо, 17 лютого прем'єр Нідерландів заявив, що Росія не застосує ядерну зброю, якщо Україна звільнить Крим. Марк Рютте впевнений, що ніхто не має права диктувати українцям, як звільняти окупований півострів.

Фокус також писав, що Росія розпочала підготовку до запуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування. Українська розвідка уточнила, що така активність країни-агресора свідчить про те, що вона готується до масштабних навчань стратегічних ядерних сил.