Имеем несколько вариантов: политолог рассказал, как США ответят на ядерный удар РФ

По словам Фреда Каплана, сценарий ядерного противостояния с Россией Совет национальной безопасности США разрабатывает с 2016 года и он имеет несколько вариантов.

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США может ударить по России ядерным оружием, если Кремль таким же образом атакует Украину. Об этом рассказал американский журналист и политолог Фред Каплан.

По его словам, еще в 2016 году Совет национальной безопасности США провел симуляцию применения Россией ядерного оружия.

По легенде Кремль развязал войну против одной из стран Балтии, но ВС РФ потерпели в ней поражение. Тогда российский лидер прибегнул к тактическому ядерному оружию.

В результате было решено, что США должны дать ядерный ответ на российскую ядерную атаку. Иначе доверие к Америке будет уничтожено.

"Я абсолютно уверен, что при нынешнем правительстве этот сценарий прорабатывают еще серьезнее. А еще я знаю, что на столе лежит дополнительная опция на случай, если Россия применит ядерное оружие", — сказал Каплан.

Политолог также объяснил, что после того, как будет взорвана первая атомная бомба, никто не знает, что будет дальше. Поэтому, по его словам, лучше держаться подальше от всего, что может вызвать применение такого вида оружия.

"Единственная причина, по которой НАТО и США не принимают непосредственного участия в этой войне, заключается в том, что у России есть ядерное оружие", — уточнил Каплан.

Напомним, 17 февраля премьер Нидерландов заявил, что Россия не применит ядерное оружие, если Украина освободит Крым. Марк Рютте уверен, что никто не имеет права диктовать украинцам, каким образом освобождать оккупированным полуостров.

Фокус также писал, что Россия начала подготовку к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования. Ураинская разведка уточнила, что такая активность страны-агрессора свидетельствует о том, что она готовится к масштабным учениям стратегических ядерных сил.