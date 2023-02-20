Россия не применит ядерное оружие, если Украина освободит Крым, — премьер Нидерландов

Марк Рютте уверен, что никто не имеет права диктовать украинцам, каким образом освобождать оккупированным полуостров.

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Россия не пойдет на применение ядерного оружия, даже если Украина начнет освобождать Крым военным путем, поскольку в Кремле очень опасаются возможного ответного удара со стороны США. Такое мнение выразил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в интервью изданию "Европейская правда".

Рютте заявил, что любое применение Россией ядерного оружия приведет к тому, что США обязательно на это ответят и их ответ будет намного сильнее.

"США настолько сильнее России, что она просто не может пойти на этот риск", — сказал он.

При этом глава правительства Нидерландов отметил, что не собирается указывать украинскому руководству, каким образом освобождать оккупированный полуостров.

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, но выбор тактики — с чего начать, что именно делать — это должно быть вашим решением. Мы не можем решать это за Украину", — подчеркнул нидерландский премьер.

Рютте добавил, что если Нидерланды столкнулись бы с оккупацией части своей территории, то он был бы очень раздражен, если бы кто-то указывал бы ему, как освобождать земли.

Напомним, ранее британский политолог и эксперт по России Марк Галеотти заявил, что единственная победа, на которую сегодня еще может рассчитывать Владимир Путин, — это удержание Донбасса и Крыма, а также запорожского сухопутного "коридора" между ними.

17 февраля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий утверждал, что Кремле начали осознавать, что Крымский полуостров будет вскоре возвращен под контроль Украины.