"Царь голый": победа, на которую может надеяться Путин, — коридор из Донбасса в Крым, — эксперт

Британский политолог Марк Галеотти уверен, что все еще глупо сбрасывать со счетов скрытые силы РФ. Однако планка военных амбиций Путина существенно понизилась. А его шансы заблокировать вступление Украины в ЕС или НАТО минимальны.

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Единственная победа, на которую сегодня еще может рассчитывать Владимир Путин, — это удержание Донбасса и Крыма, а также запорожского сухопутного "коридора" между ними. Об этом в своей колонке для The Sunday Times пишет британский политолог и эксперт по России Марк Галеотти.

Как уточняет автор статьи, это сильно отличается от амбициозных планов, которые были у главы Кремля еще недавно.

Тем не менее не стоит полностью сбрасывать со счетов скрытые силы РФ. И Путин все еще надеется, что у него получится победить, даже если речь идет о заниженной планке для этого.

В то же время, шансы Москвы заблокировать вступление Украины в ЕС или НАТО сегодня минимальны.

Кроме того, даже бывшие соратники Путина начинают видеть, что "царь голый". Те, кто еще недавно говорил о том, что лидер Кремля дал стране стабильность, пытаются сегодня хоть как-то смягчить последствия войны для России и милитаризацию экономики.

"Путин требует чудес, а когда они не могут этого дать, он их публично унижает", — объясняет Галеотти и приводит в качестве одного из примеров министра промышленности Дениса Мантурова. Чиновника публично упрекнули в том, что он не смог наладить отечественное производство вертолетных двигателей.

Те, кто раньше наживался на коррупции, сегодня также недовольны — возможностей для отмывания денег становится все меньше, а конкуренция обострилась.

Российские "ястребы" жалуются на некомпетентность армии в стране-агрессоре. И это самые опасные из оппонентов Путина, так как они входят в состав аппарата безопасности, на который, в конечном счете, и опирается глава Кремля.

Отсутствие альтернативы Путину

Впрочем, как считает Галеотти, несмотря на все эти факторы, Путин еще какое-то время останется при власти. И одна из главных причин этого — отсутствие какой-либо понятной альтернативы действующему президенту. У граждан РФ сегодня нет такого политика, кому они могли бы доверять.

В своем отложенном обращении к нации, которое запланировано на вторник, Путин попытается придать ситуации позитивный блеск, пишет эксперт.

"Это будет смесь пропаганды и самообмана. Один российский политический обозреватель в частном порядке сказал: "Трагедия в том, что в наши дни невозможно сказать, когда Путин лжет народу или когда люди лгут Путину", — подчеркивает Галеотти.

Напомним, аналитики из американского Института изучения войны в своей сводке за 17 февраля сообщили, что успехи Кремля в Беларуси подчеркивают, что империалистические амбиции президента РФ Владимира Путина выходят за пределы Украины.