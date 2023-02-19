"Цар голий": перемога, на яку може сподіватися Путін, — коридор із Донбасу до Криму, — експерт

Британський політолог Марк Галеотті впевнений, що все ще безглуздо скидати з рахунків приховані сили РФ. Однак планка військових амбіцій Путіна суттєво знизилася. А його шанси заблокувати вступ України до ЄС чи НАТО є мінімальними.

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Єдина перемога, на яку сьогодні ще може розраховувати Володимир Путін, — це утримання Донбасу та Криму, а також запорізького сухопутного коридору між ними. Про це у своїй колонці для The Sunday Times пише британський політолог та експерт з Росії Марк Галеотті.

Як уточнює автор статті, це дуже відрізняється від амбітних планів, які мав голова Кремля ще недавно.

Тим не менш, не варто повністю скидати з рахунків приховані сили РФ. І Путін все ще сподівається, що йому вдасться перемогти, навіть якщо йдеться про занижену планку для цього.

Водночас шанси Москви заблокувати вступ України до ЄС чи НАТО сьогодні є мінімальними.

Крім того, навіть колишні соратники Путіна починають бачити, що "цар голий". Ті, хто ще нещодавно говорив про те, що лідер Кремля дав країні стабільність, намагаються сьогодні хоч якось пом'якшити наслідки війни для Росії та мілітаризацію економіки.

"Путін вимагає чудес, а коли вони не можуть цього дати, він їх публічно принижує", — пояснює Галеотті і наводить як один із прикладів міністра промисловості Дениса Мантурова. Чиновнику публічно дорікнули, що він не зміг налагодити вітчизняне виробництво вертолітних двигунів.

Ті, хто раніше наживався на корупції, сьогодні також незадоволені — можливостей для відмивання грошей дедалі меншає, а конкуренція загострилася.

Російські "яструби" скаржаться на некомпетентність армії в країні-агресорі. І це найнебезпечніші з опонентів Путіна, оскільки вони входять до складу апарату безпеки, на який, зрештою, і спирається голова Кремля.

Відсутність альтернативи Путіну

Втім, як вважає Галеотті, незважаючи на всі ці фактори, Путін ще якийсь час залишиться при владі. І одна з головних причин цього — відсутність якоїсь зрозумілої альтернативи чинному президентові. Громадяни РФ сьогодні не мають такого політика, кому вони могли б довіряти.

У своєму відкладеному зверненні до нації, яке заплановано на вівторок, Путін спробує надати ситуації позитивного блиску, пише експерт.

"Це буде суміш пропаганди та самообману. Один російський політичний оглядач у приватному порядку сказав: "Трагедія в тому, що в наші дні неможливо сказати, коли Путін бреше народу або коли люди брешуть Путіну", — наголошує Галеотті.

Нагадаємо, аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму зведенні за 17 лютого повідомили, що успіхи Кремля в Білорусі підкреслюють, що імперіалістичні амбіції президента РФ Володимира Путіна виходять за межі України.