В Кремле осознали, что Крым нужно вернуть Украине, а настроения жителей меняются, — ГУР МО

Представитель ГУР МО считает, что в Крыму Путину перестали верить даже те, кому симпатизировала его политика в отношении Украины.

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В Кремле начали осознавать, что Крымский полуостров будет вскоре возвращен под контроль Украины. Об этом информационному агентству "АрмияInform" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Еще задолго до событий 2014 года было огромное количество индикаторов, которые сигнализировали, что Украине нужна четкая стратегия на случай эскалации со стороны Российской Федерации. Как отметили далее в ГУР МО, ее не было, что и привело к незаконной аннексии полуострова 9 лет назад.

"В условиях, когда представители власти, наделенные полномочиями давать соответствующие приказы, фактически работали в интересах России и годами взрывали нашу обороноспособность, а враг системно готовился к захвату Крыма, об эффективности попыток помешать оккупации говорить не приходится", — комментирует Вадим Скибицкий.

Представители украинской разведки сейчас тщательно изучают динамику настроений местных жителей в Крыму. Отношение к руководству Кремля меняется даже у тех, кому ранее симпатизировала политика Владимира Путина.

Что касаемо деоккупации Крымского полуострова, Вадим Скибицкий отметил, что процесс будет включать в себя военные, экономические, социально-гуманитарные и юридические аспекты.

"После восстановления территориальной целостности Украины, в Крыму будет реализован комплекс необходимых программ для восстановления там нормальной и безопасной жизни. Крымский полуостров снова станет популярным украинским курортом", – подытожил представитель ГУР МО Украины.

16 февраля портал Politico отмечал, что США не поощряют Украину в вопросе возвращения Крыма. По информации журналистов, в частном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что внимание Вашингтона направлено на то, чтобы помочь Украине продвинуться туда, где идет борьба, в основном на востоке.

Также 16 февраля генерал в отставке Бен Ходжес на Kyiv Jewish Forum заявил, что Путин потеряет власть в РФ до конца года. Деоккупация Крымского полуострова может сыграть решающую роль в этом вопросе.